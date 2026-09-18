Zinedine Zidane évoque ses plans tactiques pour l'équipe de France et Kylian Mbappé

Nommé nouveau sélectionneur de l'équipe de France, Zinedine Zidane a dévoilé sa première liste, partageant ses plans tactiques concernant la star de l'équipe, Kylian Mbappé, ainsi que sa vision sur le capitanat. Comme le rapporte Goal.com, le technicien légendaire a confirmé que l'attaquant conserverait son brassard de capitaine tout en exprimant ses idées sur son positionnement sur le terrain. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Selon RMC Sport, lors de l'annonce de son premier groupe de 24 joueurs pour les prochains matchs de la Ligue des nations, Zinedine Zidane a confirmé que Kylian Mbappé resterait le capitaine. Parallèlement, l'entraîneur expérimenté a laissé entendre qu'il préférait voir l'attaquant vedette évoluer à un autre poste qu'en pointe.

Changements tactiques et jeu sur les ailes

En conférence de presse, le nouveau sélectionneur a évoqué les cinq nouveaux visages du groupe et a salué la capacité de Mbappé à jouer sur n'importe quel point de l'attaque. Selon lui, le joueur a lui-même souligné à plusieurs reprises qu'il pouvait évoluer sur les trois postes offensifs.

« Il est capable de jouer aux trois postes de l'attaque et il l'a lui-même dit. Mais, par exemple, j'aime beaucoup son jeu sur l'aile gauche », a souligné Zinedine Zidane devant les journalistes.

Efforts défensifs et réponse aux critiques

Au-delà des changements de position, l'activité défensive de Kylian Mbappé a également été au centre des discussions lors de la conférence de presse. Depuis son récent transfert au Real Madrid, les statistiques des attaquants en matière d'aide défensive font l'objet de débats animés en Espagne.

Zinedine Zidane a qualifié ces critiques d'infondées et a clairement exposé ce qu'il attendait de son capitaine sur le terrain. Selon le technicien, toute l'équipe, y compris Kylian, doit faire des efforts à la perte du ballon, et cela ne pose aucun problème.

À l'écart des sujets politiques

Des questions politiques étrangères au football, notamment l'élection présidentielle française de 2027 et les récentes polémiques entourant Mbappé, ont été évoquées. Cependant, Zinedine Zidane a fermement refusé de s'exprimer sur ces sujets.

Il a souligné qu'il se consacrait exclusivement à sa mission de sélectionneur de l'équipe de France et qu'il ne s'impliquerait pas dans d'autres questions politiques. Ainsi, l'entraîneur légendaire a réaffirmé qu'il concentrait toute son attention sur les résultats sur le terrain.