L'iPhone 18 Pro Max est-il en vente à Tachkent ? Vous serez surpris par le prix annoncé

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L'iPhone 18 Pro Max est-il en vente à Tachkent ? Vous serez surpris par le prix annoncé

Des rapports circulent sur les réseaux sociaux affirmant que les nouveaux smartphones iPhone 18 Pro Max sont déjà apparus sur le marché "Malika" à Tachkent. Certaines informations suggèrent que le prix du nouveau modèle pourrait atteindre 4 500 dollars.

Selon les rumeurs, c'est surtout l'iPhone 18 Pro Max couleur cerise, très tendance, qui suscite l'intérêt des acheteurs.

Cependant, pour l'instant, la vente de ces smartphones à Tachkent et le prix annoncé n'ont pas été confirmés par des sources officielles.

Pourquoi le prix est-il si élevé ?

Les informations sur les réseaux sociaux indiquent que des prix allant jusqu'à 4 500 dollars sont demandés pour certains nouveaux appareils. Il ne s'agit pas du prix de détail officiel, mais probablement d'un prix fixé par les vendeurs pour les premières unités disponibles.

Pour l'instant, il convient d'aborder ces informations avec prudence.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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