Kylian Mbappé quitte Nike pour rejoindre On Holding

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Kylian Mbappé quitte Nike pour rejoindre On Holding

L'attaquant du Real Madrid, Kylian Mbappé, a officiellement mis fin à sa collaboration de dix ans avec le géant des équipements sportifs Nike. L'attaquant français, l'une des plus grandes stars du football mondial, a signé un contrat majeur avec l'entreprise suisse On Holding, devenant ainsi le visage principal de l'entrée de cette marque dans le monde du football professionnel. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Selon ixbt.com et d'autres sources internationales, Kylian Mbappé collaborait avec la marque américaine Nike depuis l'âge de huit ans. Il était devenu l'un des plus grands ambassadeurs mondiaux de l'entreprise, aux côtés de Cristiano Ronaldo et Vinicius Junior, et était particulièrement connu comme le visage principal de la gamme de chaussures Mercurial. Cependant, le contrat du joueur avec Nike a pris fin à la fin du mois de juillet.

La marque suisse et de nouveaux horizons

Principalement connue pour ses chaussures de course, On Holding prévoit d'étendre ses activités à d'autres sports, notamment le football professionnel. L'entreprise suisse avait signé un contrat avec la légende du tennis Roger Federer en novembre 2019, faisant de lui un investisseur et un partenaire stratégique. Mbappé rejoint désormais cette même entreprise pour marquer ses premiers pas sur le marché du football.

Après l'expiration du contrat, diverses spéculations circulaient sur l'avenir du joueur. Mbappé a même continué à apparaître dans des publicités Nike pendant un certain temps, et la marque a conservé son nom sur ses canaux. Néanmoins, l'attaquant français a finalement confirmé officiellement son nouveau projet.

Les projets futurs du joueur

Commentant ce nouveau partenariat, Kylian Mbappé a déclaré : « Ce qui m'a attiré chez On dès le début, c'est l'opportunité de créer ensemble quelque chose de totalement nouveau qui aidera à façonner le jeu du futur. Je veux apporter mon expérience et ma vision à nos produits, repousser les limites par l'innovation et rester fidèle à la joie du football. Nous partageons une ambition commune, et ce n'est que le début. »

On peut voir une similitude évidente derrière cette décision. La légende suisse du tennis, Roger Federer, avait également mis fin à sa longue collaboration avec Nike pour s'associer à On, allant jusqu'à détenir des parts dans la marque et créer sa propre ligne de produits. Mbappé suit une voie similaire, visant à développer sa propre marque.

Kylian MbappéReal MadridNikeOn HoldingRoger Federer
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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