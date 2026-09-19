L'iPhone 18 Pro a été entièrement démonté dès le jour de sa sortie

·7·Technologie
L'iPhone 18 Pro a été entièrement démonté dès le jour de sa sortie

Dès le lancement mondial de l'iPhone 18 Pro, la première vidéo de démontage du nouveau flagship est apparue sur Internet. Selon ixbt.com, dès le premier jour de commercialisation, des experts ont examiné sa structure interne, confirmant ses caractéristiques techniques principales et présentant en détail son système de refroidissement mis à jour. À ce sujet, Ixbt.com rapporte.

Structure interne et nouveau système de refroidissement

Traditionnellement, le processus d'ouverture du boîtier du smartphone commence par le retrait des deux vis Pentalobe situées sur la partie inférieure. Pour détacher complètement l'écran, les experts ont utilisé de la chaleur, une ventouse spéciale et de l'alcool pour ramollir la couche adhésive. Dans la vidéo, les spécialistes ont noté la présence d'une nouvelle chambre à vapeur nettement agrandie.

Le nouveau modèle iPhone 18 Pro attire également l'attention par ses éléments externes et internes modifiés par rapport aux générations précédentes. Il a été révélé que le module de caméra principale de l'appareil a considérablement augmenté en taille. Selon les experts, cela pourrait être lié à l'introduction de la technologie d'ouverture variable, nécessitant un mécanisme plus complexe et plus volumineux.

Dynamic Island et capacité de la batterie

L'un des changements les plus notables du smartphone concerne la Dynamic Island, qui a été réduite. Apple a déplacé la caméra infrarouge du système de reconnaissance faciale directement sous l'écran. Lors d'un examen minutieux de l'écran, il a été constaté que la zone située au-dessus du capteur diffère du reste par une structure de pixels unique, nécessaire pour permettre à la lumière de traverser librement la matrice.

De plus, ce démontage complet a apporté des précisions sur la capacité de la batterie de l'appareil. Il a été confirmé que la version équipée d'un emplacement pour carte SIM physique possède une batterie de 4056 mAh. Ce chiffre correspond parfaitement aux informations préliminaires diffusées avant la sortie du nouveau flagship.

Bien que les premières vidéos publiées donnent un aperçu initial de la structure globale de l'appareil, des analyses plus approfondies concernant ses capacités de réparation, son démontage complet et ses changements structurels sont attendues de la part de sources influentes comme iFixit.

AppleiPhone 18 ProSmartphoneTechnologieGadget
Partager:
Chaîne TelegramSuivre sur Google
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Starlink lance la connectivité satellite directe pour smartphones au PanamaStarlink lance la connectivité satellite directe pour smartphones au PanamaAujourd'hui, 12:22Huawei veut révolutionner ses systèmes d'entraînement en intelligence artificielleHuawei veut révolutionner ses systèmes d'entraînement en intelligence artificielleAujourd'hui, 11:51Les satellites Starlink Mobile V2 offrent des vitesses dignes de la 5GLes satellites Starlink Mobile V2 offrent des vitesses dignes de la 5GAujourd'hui, 11:27Le nombre d'astéroïdes géocroiseurs dépasse les 40 000Le nombre d'astéroïdes géocroiseurs dépasse les 40 000Aujourd'hui, 10:58OnePlus 16 : batterie de 9000 mAh et écran 185 Hz annoncésOnePlus 16 : batterie de 9000 mAh et écran 185 Hz annoncésAujourd'hui, 10:26Le flagship OnePlus 16 certifié avec une batterie de 9000 mAh et un écran 185 HzLe flagship OnePlus 16 certifié avec une batterie de 9000 mAh et un écran 185 HzAujourd'hui, 09:53
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Technologie actualités

Un t-shirt qui ne nécessite pas de lavage pendant un mois : il contient de l'or (vidéo)
Un t-shirt qui ne nécessite pas de lavage pendant un mois : il contient de l'or (vidéo)
Un nouveau robot bionique doté d’une peau artificielle présenté à Pékin
Un nouveau robot bionique doté d’une peau artificielle présenté à Pékin
La Chine crée un robot ressemblant à un poisson : le début d'une nouvelle ère sous-marine (vidéo)
La Chine crée un robot ressemblant à un poisson : le début d'une nouvelle ère sous-marine (vidéo)
Un paiement pour iPhone provoque un drame familial (vidéo)
Un paiement pour iPhone provoque un drame familial (vidéo)
Une météorite découverte en Antarctique change la compréhension du système solaire
Une météorite découverte en Antarctique change la compréhension du système solaire
L'Ouzbékistan dévoile son premier drone "kamikaze" : Un grand retentissement au salon militaire
L'Ouzbékistan dévoile son premier drone "kamikaze" : Un grand retentissement au salon militaire
La puissance de charge des flagships Samsung Galaxy S27 est connue
La puissance de charge des flagships Samsung Galaxy S27 est connue
De nouvelles images du Starship récupéré dans l’océan Indien ont été publiées
De nouvelles images du Starship récupéré dans l’océan Indien ont été publiées