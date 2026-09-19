L'iPhone 18 Pro a été entièrement démonté dès le jour de sa sortie

Dès le lancement mondial de l'iPhone 18 Pro, la première vidéo de démontage du nouveau flagship est apparue sur Internet. Selon ixbt.com, dès le premier jour de commercialisation, des experts ont examiné sa structure interne, confirmant ses caractéristiques techniques principales et présentant en détail son système de refroidissement mis à jour. À ce sujet, Ixbt.com rapporte.

Structure interne et nouveau système de refroidissement

Traditionnellement, le processus d'ouverture du boîtier du smartphone commence par le retrait des deux vis Pentalobe situées sur la partie inférieure. Pour détacher complètement l'écran, les experts ont utilisé de la chaleur, une ventouse spéciale et de l'alcool pour ramollir la couche adhésive. Dans la vidéo, les spécialistes ont noté la présence d'une nouvelle chambre à vapeur nettement agrandie.

Le nouveau modèle iPhone 18 Pro attire également l'attention par ses éléments externes et internes modifiés par rapport aux générations précédentes. Il a été révélé que le module de caméra principale de l'appareil a considérablement augmenté en taille. Selon les experts, cela pourrait être lié à l'introduction de la technologie d'ouverture variable, nécessitant un mécanisme plus complexe et plus volumineux.

Dynamic Island et capacité de la batterie

L'un des changements les plus notables du smartphone concerne la Dynamic Island, qui a été réduite. Apple a déplacé la caméra infrarouge du système de reconnaissance faciale directement sous l'écran. Lors d'un examen minutieux de l'écran, il a été constaté que la zone située au-dessus du capteur diffère du reste par une structure de pixels unique, nécessaire pour permettre à la lumière de traverser librement la matrice.

De plus, ce démontage complet a apporté des précisions sur la capacité de la batterie de l'appareil. Il a été confirmé que la version équipée d'un emplacement pour carte SIM physique possède une batterie de 4056 mAh. Ce chiffre correspond parfaitement aux informations préliminaires diffusées avant la sortie du nouveau flagship.

Bien que les premières vidéos publiées donnent un aperçu initial de la structure globale de l'appareil, des analyses plus approfondies concernant ses capacités de réparation, son démontage complet et ses changements structurels sont attendues de la part de sources influentes comme iFixit.