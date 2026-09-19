Les appareils Apple, Samsung et Google pourraient être interdits aux États-Unis

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Les appareils Apple, Samsung et Google pourraient être interdits aux États-Unis

La Commission du commerce international des États-Unis (USITC) a ouvert une enquête majeure contre les géants de la technologie Apple, Samsung et Google. Selon ixbt.com, cette décision fait suite à des allégations de violation de brevets liés aux technologies audio. Si les accusations sont confirmées, l'importation de certains appareils de ces marques sur le marché américain pourrait être interdite. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Cette procédure juridique a été initiée par une plainte déposée par la société américaine BoomCloud 360. Le plaignant affirme que les défendeurs utilisent des technologies brevetées de traitement du son sans autorisation dans certains appareils électroniques qu'ils importent et vendent. La plainte a été déposée le 14 août de cette année et complétée par des informations supplémentaires le 31 du même mois.

Détails de l'enquête et mesures demandées

L'enquête n° 337-TA-1521 ouverte par l'USITC implique trois principaux défendeurs : Apple, Samsung Electronics (y compris sa division américaine) et Google. BoomCloud 360 demande à la commission d'émettre une ordonnance d'exclusion limitée (Limited Exclusion Order). Si la violation des droits de brevet est confirmée, cette mesure pourrait bloquer totalement l'importation de certains produits des entreprises incriminées sur le territoire américain.

En outre, la société plaignante ne se limite pas à une restriction d'importation, mais exige également des directives strictes pour mettre fin à certaines opérations de vente et autres activités commerciales sur le marché américain. Cela pourrait avoir un impact sérieux sur la position de ces géants technologiques sur le marché de consommation américain.

Procédures légales et prochaines étapes

L'affaire sera confiée à l'un des juges administratifs de l'USITC. Le juge examinera minutieusement toutes les preuves et présentera une conclusion préliminaire sur la violation ou non de la section 337 de la loi tarifaire américaine de 1930. Cette décision pourra ensuite être réexaminée par la commission elle-même.

Conformément aux procédures officielles, l'USITC doit fixer le délai de clôture de l'enquête dans les 45 jours suivant son ouverture. L'agence a fait savoir qu'elle avait l'intention de parvenir à une décision finale dans les meilleurs délais. Si une infraction est constatée et que les demandes sont satisfaites, les restrictions entreront en vigueur après l'émission de l'ordonnance correspondante.

Parallèlement, si le représentant américain au commerce n'annule pas la décision pour des raisons de politique publique, ces mesures deviendront définitives et exécutoires dans un délai de 60 jours. Pour l'instant, les modèles spécifiques d'Apple, Samsung et Google susceptibles d'être concernés par ces restrictions n'ont pas été divulgués.

AppleSamsungGoogleBrevetÉtats-Unis
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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