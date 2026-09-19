L'appareil photo de l'iPhone 18 Pro se classe deuxième au classement

Les experts du laboratoire réputé DxOMark ont testé l'appareil photo du nouveau fleuron d'Apple, l'iPhone 18 Pro. Selon les résultats obtenus, l'appareil a obtenu 172 points, décrochant la deuxième place du classement mondial de simulation de caméra et de photographie, se positionnant parmi les photophones les plus avancés au monde. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon les informations d'Ixbt.com, la première place est occupée par le Huawei Pura 80 Ultra avec 175 points. Néanmoins, l'iPhone 18 Pro a réussi à surpasser ses principaux concurrents tels que le Vivo X300 Pro et l'Oppo Find X9 Ultra. Le nouveau fleuron d'Apple les a devancés respectivement d'un et deux points.

Principaux avantages de l'appareil photo et capacités de prise de vue nocturne

D'après les résultats des tests, l'un des points forts de l'iPhone 18 Pro est la qualité des photos en basse lumière. Les experts de DxOMark ont évalué les clichés nocturnes du smartphone comme étant parmi les meilleurs de sa catégorie. L'appareil produit des images très détaillées, même dans les conditions les plus complexes, tout en contrôlant efficacement le bruit numérique.

L'exposition de l'appareil a également été saluée. Dans la plupart des scénarios, le smartphone affiche un contraste naturel et une large plage dynamique. Cela permet de préserver simultanément les détails dans les zones lumineuses et sombres.

Nouvelles technologies et qualité vidéo

Les experts ont souligné la nouvelle fonction de diaphragme variable intégrée à l'appareil photo principal. Elle augmente la profondeur de champ lors de la prise de portraits de groupe, garantissant que davantage de personnes restent parfaitement nettes. De plus, les utilisateurs ont la possibilité de contrôler manuellement le diaphragme.

La stabilisation vidéo a également été jugée excellente. Selon les conclusions de DxOMark, les vidéos prises en mouvement ou même en courant paraissent très fluides et naturelles. Le smartphone maintient un équilibre parfait entre les détails et le niveau de bruit.

Qu'est-ce qui a empêché la première place ?

Malgré tous les aspects positifs, l'iPhone 18 Pro a manqué la première place en raison de quelques défauts. Les experts ont notamment noté de légères dérives chromatiques et des variations occasionnelles de la balance des blancs, ce qui peut entraîner des différences de rendu des couleurs entre des prises de vue consécutives.

De plus, le téléobjectif est resté en retrait par rapport à d'autres flagships concurrents lors des prises de vue avec un zoom longue distance. Les nouveaux modèles concurrents attendus prochainement devraient encore améliorer leurs modules téléobjectif, ce qui intensifiera la concurrence à l'avenir.