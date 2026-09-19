Starlink lance la connectivité satellite directe pour smartphones au Panama

Au Panama, Starlink a lancé un service de connectivité mobile par satellite de nouvelle génération en partenariat avec l'opérateur local MasMovil (+Móvil). Selon Ixbt.com, ce service, baptisé +Más | Starlink, vise principalement à assurer une connexion stable dans les zones montagneuses reculées, les îles et les endroits où le signal cellulaire traditionnel ne parvient pas. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Ce projet repose sur la technologie Direct-to-cell et permet d'utiliser directement un smartphone standard sans nécessiter d'équipement supplémentaire ni de terminaux satellite. Les utilisateurs pourront se connecter via leurs appareils habituels prenant en charge les réseaux LTE classiques.

Capacités de la première phase

Au stade initial du lancement, les abonnés auront accès aux fonctionnalités essentielles. En particulier, les utilisateurs pourront échanger des messages via des messageries instantanées, envoyer des SMS et utiliser des cartes numériques sans difficulté.

Le nouveau service complète les réseaux terrestres existants et garantit une connectivité de base dans les régions où l'infrastructure est peu développée. Cela est particulièrement crucial en cas d'urgence et lors de voyages dans des zones isolées.

Plans et perspectives d'avenir

Pour l'instant, le prix du service +Más | Starlink n'a pas été annoncé. On ignore encore s'il sera inclus dans les tarifs existants de +Móvil ou proposé moyennant des frais supplémentaires.

Néanmoins, l'opérateur prévoit d'utiliser à l'avenir les nouveaux satellites Starlink V2. Cela augmentera considérablement la capacité du réseau et permettra une couverture plus large du territoire panaméen.

Il convient de noter que Starlink avait précédemment annoncé un partenariat avec l'opérateur japonais au (KDDI). Ce projet devrait être la première initiative à grande échelle dans la région asiatique à déployer les satellites Starlink Mobile V2.