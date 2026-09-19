La Fédération Internationale de Football Association (FIFA) a franchi une étape importante vers le retour partiel de la Russie sur la scène internationale en intégrant l'équipe de jeunes du pays au tirage au sort de la phase de groupes d'un tournoi nouvellement créé. Selon Goal.com, cette décision marque le premier assouplissement des sanctions sportives à grande échelle imposées depuis février 2022. Comme le rapporte Goal.com, indique le rapport.

Lors de la Coupe du Monde et du festival U-15 qui se tiendront en Azerbaïdjan, l'équipe de jeunes de Russie a été placée dans un groupe de six équipes aux côtés de la Turquie, de l'Afghanistan, de Djibouti, de la Sierra Leone et du Soudan. Cette mesure fait suite à l'envoi d'une invitation officielle aux 211 associations membres en décembre dernier.

Format de la compétition et objectif principal

La FIFA a souligné que l'objectif principal de l'organisation de ce tournoi test est d'offrir un environnement compétitif significatif aux pays qui peinent à se qualifier pour les compétitions de la FIFA à travers le monde. Dans un communiqué, l'organisation a précisé que le format de ce festival a été spécifiquement conçu pour réduire l'écart de compétitivité entre les différents pays.

Cependant, cet assouplissement des restrictions au niveau des jeunes n'affecte pas les sanctions imposées aux équipes nationales seniors et aux clubs russes. Ils restent exclus des compétitions prestigieuses telles que le Championnat d'Europe et la Ligue des Champions.

Les portes restent fermées pour le football professionnel

Ces interdictions ont été confirmées par le Tribunal Arbitral du Sport afin d'éviter d'éventuels boycotts de la part des fédérations européennes. Le président de l'UEFA, Aleksander Čeferin, a réitéré à plusieurs reprises que tant que le conflit en Ukraine se poursuivra, les portes resteront fermées pour les équipes nationales seniors russes.

Le tournoi, qui se déroulera en Azerbaïdjan du 24 au 30 octobre et réunira 191 équipes, se jouera sur des terrains réduits avec un format à huit joueurs et des périodes de 20 minutes. L'absence de pays comme l'Ukraine, l'Allemagne, les Pays-Bas et les États-Unis montre que les tensions géopolitiques continuent d'influencer le tournoi.

À l'avenir, la FIFA prévoit de lancer une compétition féminine l'année prochaine et de transformer ces festivals pour les deux catégories d'âge en un événement annuel à partir de 2028.