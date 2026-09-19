Un mode spécial introduit pour la batterie de l'iPhone 18 Pro Max

Apple a introduit une fonctionnalité inédite dans le système d'exploitation iOS pour son futur modèle phare, l'iPhone 18 Pro Max. Selon ixbt.com, cette option appelée Prepare to Ship a été créée en raison de la capacité de batterie considérablement augmentée de l'appareil et des exigences internationales concernant le transport d'appareils équipés de grandes batteries au lithium. C'est ce que rapporte le site Ixbt.com.

Il est bien connu que les progrès technologiques modernes exigent une augmentation de l'autonomie des smartphones. La capacité de la batterie du fleuron iPhone 18 Pro Max dépassera les 20 Wh. Selon les règles logistiques internationales, le transport d'appareils dont la capacité des batteries à élément unique dépasse un certain seuil est soumis à des exigences de sécurité supplémentaires.

Restrictions logicielles et sécurité

Pour résoudre ce problème, les experts d'Apple ont décidé d'intervenir directement au niveau du logiciel. De la sortie d'usine jusqu'à la première activation, le système limite logiciellement la capacité utilisable de la batterie en dessous de 20 Wh. Cela permet de transporter le smartphone du fabricant au vendeur en toute sécurité, dans le respect des réglementations strictes.

Dès que l'utilisateur active le smartphone pour la première fois, cette restriction logicielle est automatiquement levée, permettant d'utiliser la pleine capacité de la batterie. Néanmoins, la nécessité de transporter à nouveau l'appareil peut survenir, par exemple pour un envoi en centre de service pour réparation sous garantie, une reprise via le programme trade-in ou une revente à un tiers.

Mécanisme de fonctionnement de la fonction Prepare to Ship

Conçu précisément pour ces situations, le mode Prepare to Ship, une fois activé, décharge automatiquement la batterie de l'iPhone 18 Pro Max en dessous de 20 Wh. Ensuite, le système impose une restriction temporaire de charge, empêchant la batterie de dépasser la norme requise pendant le transport.

La durée du processus dépend de la charge actuelle de la batterie et peut varier de quelques minutes à plusieurs heures. Apple prévient que pendant la décharge automatique, le smartphone peut chauffer plus que d'habitude, ce qui est considéré comme normal d'un point de vue technique.

Si l'utilisateur n'a pas encore effacé ses données personnelles, il est possible de continuer à utiliser le téléphone pendant le processus de décharge automatique. Une fois le processus terminé, une notification Ready to Ship apparaît dans le menu des paramètres. Si les données ont déjà été effacées, l'appareil ne peut pas être utilisé pendant la décharge. Cette fonction utile peut être activée via Réglages — Général — Transférer ou réinitialiser l'iPhone — Prepare to Ship.