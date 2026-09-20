Une mère court 3 km pieds nus pour l'éducation de ses filles

En Inde, Ramabai Ranvir, 47 ans, a remporté une course de 3 kilomètres pieds nus afin de gagner une récompense financière pour l'éducation de ses filles.

La femme n'avait pas de préparation spéciale pour la course. Ses chaussures tombant sans cesse, elle a décidé de les enlever et de continuer pieds nus. Elle a finalement franchi la ligne d'arrivée en première position dans la catégorie des femmes de 30 à 60 ans.

Ramabai a reçu 3 000 roupies (environ 31 dollars) en guise de prix. Elle prévoit d'utiliser cet argent pour acheter des livres et des fournitures scolaires pour ses filles.

Ramabai est devenue le seul soutien de famille après le décès de son mari en 2012. Elle a élevé ses deux filles en exerçant divers travaux pénibles. Elle-même a quitté l'école à l'âge de 13 ans.

Elle souhaite que ses filles aient les opportunités qu'elle n'a pas eues. Actuellement, l'une de ses filles se prépare aux examens pour entrer dans la police, et l'autre pour la fonction publique.

Après la diffusion de l'histoire de Ramabai, le juge en chef de l'Inde, Surya Kant, a ordonné aux autorités locales de lui accorder 50 000 roupies (environ 521 dollars) d'aide financière.

« Tant que je serai en vie, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour offrir une bonne éducation à mes filles », a déclaré Ramabai.