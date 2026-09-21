Triomphe et drame à Samarcande : l'équipe masculine d'Ouzbékistan prend la 1ère place

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Triomphe et drame à Samarcande : l'équipe masculine d'Ouzbékistan prend la 1ère place

La 5e ronde de l'Olympiade d'échecs, décisive et riche en émotions, a pris fin. Pour les équipes nationales d'Ouzbékistan, ce tour a été marqué par des événements historiques : notre équipe masculine principale (Ouzbékistan-1) a remporté une victoire éclatante et « sèche » de 4-0 contre l'un des géants mondiaux, la Hongrie, s'emparant ainsi de la 1ère place du classement général ! Notre deuxième équipe masculine a battu les Philippines 2,5-1,5, tandis que notre troisième formation a enregistré un match nul disputé de 2-2 contre l'Autriche.

Cependant, la situation s'est tendue dans le tournoi féminin : après un match nul 2-2 contre la puissante équipe des États-Unis, notre première équipe féminine est sortie du top 5 (l'équipe réserve a battu la Tunisie 4-0, et la troisième a dominé Madagascar 3,5-0,5). En perspective, le « choc du siècle » qui décidera du sort de la compétition : lors de la 6e ronde, Ouzbékistan-1 affrontera son rival historique et redoutable, l'Inde, tandis que nos joueuses défieront la puissante Géorgie. Les joueurs ouzbeks pourront-ils conserver leur 1ère place face à l'Inde, et notre équipe féminine pourra-t-elle revenir dans la course au titre ?

« 4-0 contre la Hongrie, 1ère place et duel contre l'Inde » : détails de la 5e ronde et des rencontres à venir

Les tournants les plus importants de l'Olympiade et les prochains affrontements :

  • Le triomphe 4-0 contre la Hongrie : L'équipe principale d'Ouzbékistan a remporté toutes ses parties, s'emparant de la 1ère place absolue chez les hommes ;

  • La ténacité des équipes Ouzbékistan-2 et 3 : La deuxième équipe, composée de jeunes talents, a fait plier les Philippines 2,5-1,5, tandis que la troisième a arraché un point à l'Autriche (2-2) ;

  • Un recul regrettable pour l'équipe féminine : Suite au nul contre les États-Unis (2-2), nos joueuses principales ont quitté le top 5, mais « Ouzbékistan-2 » n'a laissé aucune chance à la Tunisie (4-0) ;

  • L'affiche de la 6e ronde — Ouzbékistan vs Inde : Dans ce choc central qui pourrait décider du sort des médailles d'or, l'équipe masculine affrontera l'Inde ;

  • Autres rencontres : Chez les hommes, Espagne - Ouzbékistan-2 et Australie - Ouzbékistan-3. Chez les femmes, Géorgie - Ouzbékistan-1, Macédoine du Nord - Ouzbékistan-2 et Suède - Ouzbékistan-3.

Olympiade d'échecs : résultats de la 5e ronde et calendrier de la 6e

Les résultats de toutes les 6 formations ouzbèkes et leurs prochains adversaires :

Catégorie d'équipe

Résultats de la 5e ronde

Adversaires de la 6e ronde

Classement

Hommes : Ouzbékistan-1

Hongrie - Ouzbékistan-1 0:4 (Victoire)

Ouzbékistan-1 - Inde

1ère place (Leader)

Hommes : Ouzbékistan-2

Ouzbékistan-2 - Philippines 2,5:1,5

Espagne - Ouzbékistan-2

La série victorieuse continue

Hommes : Ouzbékistan-3

Autriche - Ouzbékistan-3 2:2

Australie - Ouzbékistan-3

Match nul précieux

Femmes : Ouzbékistan-1

États-Unis - Ouzbékistan-1 2:2

Géorgie - Ouzbékistan-1

Sortie du top 5

Femmes : Ouzbékistan-2

Ouzbékistan-2 - Tunisie 4:0

Macédoine du Nord - Ouzbékistan-2

Victoire écrasante

Femmes : Ouzbékistan-3

Ouzbékistan-3 - Madagascar 3,5:0,5

Suède - Ouzbékistan-3

Domination assurée

Expertise échiquéenne : Pourquoi le duel contre l'Inde est une finale avant l'heure ?

Analyses des grands maîtres internationaux sur la prochaine ronde :

  • La vraie finale de l'Olympiade : L'Ouzbékistan et l'Inde possèdent les générations les plus jeunes et les plus puissantes du monde ; le vainqueur de ce duel de la 6e ronde prendra un avantage stratégique immense vers le titre ;

  • Avantage psychologique et pression de la 1ère place : Écraser la Hongrie (4-0), l'une des équipes les plus équilibrées d'Europe, a donné une confiance immense à nos garçons, mais maintenir cette 1ère place exige une responsabilité doublée ;

  • Combat de survie pour l'équipe féminine : Sortie du top 5, notre équipe doit battre la Géorgie, nation à la tradition échiquéenne historique, pour revenir dans la course aux médailles ;

  • L'opportunité sensationnelle des deuxièmes équipes : Le duel de l'équipe masculine Ouzbékistan-2 contre l'Espagne est un nouveau test majeur pour nos jeunes afin de s'affirmer dans l'élite internationale.

Si la 5e ronde a démontré la grande puissance des échecs ouzbeks, la 6e promet d'être l'affrontement le plus intense de l'histoire de la compétition.

Selon vous, l'équipe masculine d'Ouzbékistan pourra-t-elle franchir l'obstacle indien et consolider sa 1ère place ? Nos filles pourront-elles battre la Géorgie pour réintégrer le top 5 ? Laissez vos analyses et avis en commentaires et partagez avec fierté cette analyse de l'Olympiade de Samarcande avec tous les passionnés de sport !

OuzbékistanÉchecsOlympiadeHongrieInde
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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