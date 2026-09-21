572 squelettes découverts au Sri Lanka : à qui appartiennent ces restes et dans quelles circonstances sont-ils morts ?

Les fouilles menées dans la région de Chemmani, à Jaffna au Sri Lanka, ont relancé des questions douloureuses sur l'histoire de la longue guerre civile du pays. Après la découverte d'ossements humains lors de l'agrandissement d'un site de crémation en 2025, des fouilles à grande échelle sous contrôle judiciaire ont été lancées.

Au cours des fouilles, divers objets personnels ont été retrouvés aux côtés des squelettes humains. Parmi eux, des cartables, des vêtements d'enfants, des jouets, des bracelets et des biberons ont été signalés. Certaines découvertes suggèrent que des enfants pourraient également figurer parmi les victimes.

La question la plus importante est : à qui appartiennent ces restes et dans quelles circonstances sont-ils morts ? La zone est liée à la guerre civile qui a ravagé le Sri Lanka de 1983 à 2009. Des informations sur l'existence de fosses communes à Chemmani avaient déjà circulé par le passé. En 1999, des fouilles avaient permis de retrouver les restes de 15 personnes.

Les nouvelles fouilles de 2025 ont attiré une attention renouvelée sur cette affaire. La Commission des droits de l'homme du Sri Lanka a noté lors des premières inspections que la disposition des restes ne correspondait pas à des rites funéraires habituels.

Pour l'instant, l'identité des squelettes et la cause de leur décès n'ont pas été formellement établies. Les fouilles se poursuivent sous contrôle judiciaire et les restes découverts sont conservés pour expertise sur décision de justice.

Par conséquent, il est nécessaire d'attendre les résultats de l'enquête judiciaire et des expertises pour tirer une conclusion définitive sur les découvertes de Chemmani.