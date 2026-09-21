Le flagship OnePlus 16 est officiel : appareil photo 200 MP et batterie 9000 mAh

La société OnePlus a dévoilé les images officielles et les caractéristiques principales de son flagship de nouvelle génération, le smartphone OnePlus 16. L'appareil devrait se distinguer sur le marché mobile par une autonomie exceptionnelle et des technologies de pointe. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon les informations d'ixbt.com, le nouveau smartphone sera commercialisé en trois coloris uniques : Tomorrow Starlight, Dark Forest et Martian Masterpiece. La version Tomorrow Starlight se distingue par un éclairage interactif « respirant » intégré au panneau arrière. Cette lumière illumine le logo ainsi que les coordonnées célestes gravées sur le boîtier.

Côté design, l'appareil est équipé d'un bloc photo métallique carré, de coins fortement arrondis et d'un bouton AI dédié et personnalisable situé sur le côté du châssis. Quatre configurations de mémoire sont proposées aux acheteurs : 12/256 GB, 12/512 GB, 16/512 GB et 16 GB / 1 TB.

Capacités techniques et performances

Le smartphone est doté d'un écran OLED plat avec un taux de rafraîchissement système atteignant 165 Hz. Dans les jeux optimisés, la fréquence d'images pourrait atteindre un niveau record de 185 Hz.

La base matérielle de l'appareil est constituée du puissant processeur Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro. Le smartphone fonctionne sous ColorOS 17, basé sur le système d'exploitation Android 17.

Batterie et système photo

Selon ixbt.com, le modèle OnePlus 16 est équipé d'une batterie massive de 9000 mAh, permettant aux utilisateurs de profiter de l'appareil pendant une longue période sans recharge. Il prend également en charge la charge filaire 100 W et la charge sans fil 50 W.

Le module photo principal est équipé d'un capteur de 200 mégapixels au format optique 1/1,4 pouce. Il est complété par deux capteurs de 50 mégapixels chacun : un objectif ultra grand-angle et un téléobjectif.

La présentation officielle de l'appareil est prévue pour octobre de cette année, et les passionnés de technologies mobiles attendent ce flagship avec une grande impatience.