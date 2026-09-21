Combien sont récompensées les médailles des Jeux asiatiques en Asie centrale ?

Les XXe Jeux asiatiques d'été se déroulent au Japon du 19 septembre au 4 octobre. Lors des compétitions d'Aichi-Nagoya 2026, des athlètes de 45 pays et régions s'affrontent pour des médailles dans 43 disciplines sportives.

Les représentants des pays d'Asie centrale participent également à cette compétition continentale. Outre les résultats des athlètes, les récompenses étatiques prévues suscitent également l'intérêt. Alors, combien d'argent est versé pour les médailles des Jeux asiatiques dans les pays de la région ?

Tadjikistan : 150 000 somonis pour l'or

Au Tadjikistan, le Prix du Président, institué en 2015, prévoit d'encourager les athlètes vainqueurs et médaillés lors de compétitions internationales. Les Jeux asiatiques sont inclus dans ce système.

Selon la réglementation en vigueur, le médaillé d'or des Jeux asiatiques reçoit 150 000 somonis, 100 000 somonis pour l'argent et 50 000 somonis pour le bronze. Cela équivaut respectivement à environ 16 300, 10 900 et 5 400 dollars.

Kazakhstan : 10 000 dollars actuellement, une augmentation jusqu'à 50 000 dollars a été proposée

Au Kazakhstan le montant actuel des récompenses pour les médailles des Jeux asiatiques est de 10 000 dollars pour l'or, 5 000 pour l'argent et 3 000 pour le bronze. Les entraîneurs reçoivent respectivement 5 000, 3 000 et 2 000 dollars. Ces sommes ont également été versées après les Jeux asiatiques de Hangzhou 2022.

Avant les Jeux asiatiques de 2026, une proposition visant à augmenter considérablement les primes a été élaborée. Selon celle-ci, 50 000 dollars pourraient être fixés pour l'or, 15 000 pour l'argent et 10 000 pour le bronze. Pour les entraîneurs, 10 000, 7 000 et 5 000 dollars ont été proposés.

Cependant, il n'y a aucune information officielle indiquant que ces changements sont entrés en vigueur. Par conséquent, le tarif actuel reste de 10 000, 5 000 et 3 000 dollars.

Kirghizistan : 1,25 million de soms versés aux champions de Hangzhou

Au Kirghizistan les nouveaux montants des récompenses pour les médaillés des Jeux asiatiques de 2026 n'ont pas été officiellement annoncés.

C'est pourquoi les résultats des précédents Jeux asiatiques peuvent servir de référence. Après Hangzhou 2022, des certificats d'une valeur de 1 250 000 soms ont été remis aux médaillés d'or kirghizes. Une récompense de 750 000 soms a été versée pour l'argent et 500 000 soms pour le bronze.

Ouzbékistan : il existe également des paiements supplémentaires en plus de la prime principale

En Ouzbékistan l'incitation des athlètes pour les Jeux asiatiques de Hangzhou 2022 a été fixée en deux étapes.

Selon le décret présidentiel de 2022, une prime unique de 5 000 dollars pour l'or, 3 000 pour l'argent et 2 000 pour le bronze est prévue sur le budget de l'État. En outre, des primes supplémentaires sont fixées sur les budgets locaux à hauteur de 300 fois le salaire minimum pour l'or, 200 fois pour l'argent et 100 fois pour le bronze.

Lors de la cérémonie de remise des prix aux vainqueurs des Jeux asiatiques et para-asiatiques de Hangzhou en décembre 2023, il a été noté dans les sources officielles que les athlètes ont reçu 10 000 dollars pour l'or, 5 000 pour l'argent et 2 500 pour le bronze. Les entraîneurs ont reçu respectivement 5 000, 2 500 et 1 250 dollars.

Turkménistan : le montant de la récompense n'est pas public

Au Turkménistan, il n'a pas été possible de trouver des informations ouvertes et officiellement confirmées sur les récompenses financières pour les médailles des Jeux asiatiques.

Les autorités sportives du pays communiquent sur la participation et les résultats des équipes nationales, mais les montants exacts des primes pour les médailles d'or, d'argent et de bronze n'ont pas été publiés dans des documents officiels. Par conséquent, il ne serait pas correct de citer un montant précis pour le Turkménistan.

Ainsi, les systèmes de récompenses pour les médailles des Jeux asiatiques en Asie centrale diffèrent considérablement. Si dans certains pays les tarifs actuels sont clairs, dans d'autres, les nouveaux montants pour les Jeux de 2026 n'ont pas encore été officiellement annoncés.