8 100 dollars par nuit : l'Arabie saoudite lance un train de luxe

L'Arabie saoudite prépare le lancement de son tout premier projet ferroviaire haut de gamme : Dream of the Desert un train de luxe. Les passagers pourront voyager à bord de ce nouveau train à partir du troisième trimestre 2027. C'est ce qu'a rapporté Khaleej Times.

Raffaele Breschi, chef de projet et PDG d'Arsenale International, a décrit ce voyage comme un « véritable spectacle théâtral sur rails ». Selon lui, chaque détail du train a été soigneusement pensé et l'ensemble du voyage sera organisé autour d'un concept unique du début à la fin.

Une nuit coûte 8 100 dollars

Dream of the Desert sera composé de 12 wagons. Le train comptera 34 compartiments de luxe et pourra accueillir 72 passagers simultanément.

Trois itinéraires seront proposés aux voyageurs. Une nuit en compartiment de luxe coûtera environ 30 000 riyals saoudiens, soit environ8 100 dollars. Ceux qui souhaitent voyager lors des premiers trajets peuvent réserver leur place sur une liste prioritaire en versant un dépôt remboursable d'environ 2 500 riyals, soit 680 dollars.

Le train parcourra plus de 1 000 kilomètres L'itinéraire principal du projet couvrira une distance de plus de 1 000 kilomètres.

Le train se dirigera vers le nord depuis Riyad, traversant des régions reculées et inexplorées de

l'Arabie saoudite presque jusqu'à la frontière jordanienne. Le train s'arrêtera dans les villes de Al Qassim, Haïl, Al Jawf et Qurayyat.Raffaele Breschi souligne que ces régions sont méconnues, même des habitants de l'Arabie saoudite. À 30–40 minutes des gares se trouvent des sites du patrimoine de l'UNESCO, des zones potentiellement inscrites, des volcans éteints et diverses fermes.

Le programme de voyage inclut également des sites historiques Le programme comprend le château de Marid à Al Jawf

et

les montagnes d'Aja à Haïl.

Breschi a comparé les montagnes d'Aja à la célèbre région d'Al-Ula, tout en soulignant que l'environnement naturel et les paysages de cet endroit sont uniques. La durée des voyages variera de deux à cinq nuits. L'itinéraire le plus long, de cinq nuits, inclura également une visite à Al-Ula.

Le projet Dream of the Desert est mis en œuvre dans le cadre de la stratégie

Saudi Vision 2030 de l'Arabie saoudite. Cette stratégie vise à faire du pays l'une des principales destinations touristiques mondiales. bo‘ladi. Eng uzoq, besh kechalik yo‘nalish dasturiga Al Ulaga tashrif ham kiritiladi.

Dream of the Desert loyihasi Saudiya Arabistonining Saudi Vision 2030 strategiyasi doirasida amalga oshirilmoqda. Ushbu strategiya mamlakatni dunyoning yetakchi sayyohlik yo‘nalishlaridan biriga aylantirishni maqsad qilgan.