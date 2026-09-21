Apple modifie le design de l'iPhone 20 Pro et teste un écran incurvé sur les quatre côtés

Apple a commencé à travailler sur sa future gamme de smartphones phares et teste actuellement de nouveaux types d'écrans pour les modèles iPhone 20 Pro. ixbt.com Selon l'insider renommé Digital Chat Station cité par la publication, les appareils de nouvelle génération se distingueront par des solutions de design totalement inédites et des caractéristiques d'écran améliorées. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon la source, le modèle Pro de base de la série, attendu dans les prochaines années, sera équipé d'un écran de 6,41 pouces. La résolution de ce panneau devrait atteindre 2686 × 1236 pixels. L'iPhone 20 Pro Max, destiné aux utilisateurs préférant des appareils plus grands, devrait être doté d'un écran plus large de 6,96 pouces avec une résolution de 2912 × 1340 pixels.

Écran incurvé sur quatre côtés et design sans bordures

L'une des principales différences de cette nouvelle gamme de smartphones sera l'écran incurvé de manière uniforme sur les quatre côtés. Cette approche constructive permet de réduire visuellement davantage les bordures noires autour de l'écran. En conséquence, Apple prévoit de rapprocher ses smartphones d'un design parfaitement élégant et totalement sans bordures.

Actuellement, dans le monde de la technologie, une concurrence intense règne entre les fabricants pour affiner les bordures autant que possible et offrir à l'utilisateur la zone d'affichage la plus pure. Le nouveau panneau incurvé sur quatre côtés apparaît comme la suite logique de cette tendance.

Changements au niveau de la Dynamic Island et de la caméra

Les designers et les ingénieurs ne revoient pas seulement les bordures extérieures, mais aussi les dimensions de l'encoche en haut de l'écran. Il s'avère qu'Apple travaille actuellement à réduire l'encoche destinée à la caméra frontale. Cela pourrait permettre de diminuer la taille de l'élément Dynamic Island ou de le remplacer par une simple découpe circulaire compacte.

Si ces tests aboutissent, la surface utile de l'écran s'agrandira, rendant la consommation de contenu visuel plus confortable. Bien que ces informations soient encore au stade préliminaire, elles montrent clairement qu'Apple cherche à renouveler radicalement le design de l'iPhone à l'avenir.