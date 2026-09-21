Apple modifie le design de l'iPhone 20 Pro et teste un écran incurvé sur les quatre côtés

·1·Technologie
Apple modifie le design de l'iPhone 20 Pro et teste un écran incurvé sur les quatre côtés

Apple a commencé à travailler sur sa future gamme de smartphones phares et teste actuellement de nouveaux types d'écrans pour les modèles iPhone 20 Pro. ixbt.com Selon l'insider renommé Digital Chat Station cité par la publication, les appareils de nouvelle génération se distingueront par des solutions de design totalement inédites et des caractéristiques d'écran améliorées. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon la source, le modèle Pro de base de la série, attendu dans les prochaines années, sera équipé d'un écran de 6,41 pouces. La résolution de ce panneau devrait atteindre 2686 × 1236 pixels. L'iPhone 20 Pro Max, destiné aux utilisateurs préférant des appareils plus grands, devrait être doté d'un écran plus large de 6,96 pouces avec une résolution de 2912 × 1340 pixels.

Écran incurvé sur quatre côtés et design sans bordures

L'une des principales différences de cette nouvelle gamme de smartphones sera l'écran incurvé de manière uniforme sur les quatre côtés. Cette approche constructive permet de réduire visuellement davantage les bordures noires autour de l'écran. En conséquence, Apple prévoit de rapprocher ses smartphones d'un design parfaitement élégant et totalement sans bordures.

Actuellement, dans le monde de la technologie, une concurrence intense règne entre les fabricants pour affiner les bordures autant que possible et offrir à l'utilisateur la zone d'affichage la plus pure. Le nouveau panneau incurvé sur quatre côtés apparaît comme la suite logique de cette tendance.

Changements au niveau de la Dynamic Island et de la caméra

Les designers et les ingénieurs ne revoient pas seulement les bordures extérieures, mais aussi les dimensions de l'encoche en haut de l'écran. Il s'avère qu'Apple travaille actuellement à réduire l'encoche destinée à la caméra frontale. Cela pourrait permettre de diminuer la taille de l'élément Dynamic Island ou de le remplacer par une simple découpe circulaire compacte.

Si ces tests aboutissent, la surface utile de l'écran s'agrandira, rendant la consommation de contenu visuel plus confortable. Bien que ces informations soient encore au stade préliminaire, elles montrent clairement qu'Apple cherche à renouveler radicalement le design de l'iPhone à l'avenir.

AppleiPhone 20 ProSmartphoneTechnologieDesign
Partager:
Chaîne TelegramSuivre sur Google
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Le smartphone Oppo A7 Pro Max 5G est disponible sur le marché mondialLe smartphone Oppo A7 Pro Max 5G est disponible sur le marché mondialAujourd'hui, 08:25Présentation des nouvelles tablettes phares de la série Samsung Galaxy Tab S12Présentation des nouvelles tablettes phares de la série Samsung Galaxy Tab S12Aujourd'hui, 02:25Synthèse silicium-pérovskite : création d'une cellule solaire avec 34 % d'efficacitéSynthèse silicium-pérovskite : création d'une cellule solaire avec 34 % d'efficacitéHier, 23:57Les processeurs Samsung Exynos augmentent considérablement leur part de marché mondialeLes processeurs Samsung Exynos augmentent considérablement leur part de marché mondialeHier, 23:21Structure interne de l'iPhone 18 Pro Max : coussinet en cuivre et caméra géanteStructure interne de l'iPhone 18 Pro Max : coussinet en cuivre et caméra géanteHier, 22:53Des photos en direct du smartphone Xiaomi 18 Pro ont été divulguées avant la présentation officielleDes photos en direct du smartphone Xiaomi 18 Pro ont été divulguées avant la présentation officielleHier, 22:27
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application

Les plus lus Technologie actualités

Les prix des iPhone 18 Pro et Pro Max sont connus
Les prix des iPhone 18 Pro et Pro Max sont connus
Calcul de la date de disparition de l'oxygène sur Terre
Calcul de la date de disparition de l'oxygène sur Terre
Un t-shirt qui ne nécessite pas de lavage pendant un mois : il contient de l'or (vidéo)
Un t-shirt qui ne nécessite pas de lavage pendant un mois : il contient de l'or (vidéo)
La Chine crée un robot ressemblant à un poisson : le début d'une nouvelle ère sous-marine (vidéo)
La Chine crée un robot ressemblant à un poisson : le début d'une nouvelle ère sous-marine (vidéo)
L'Ouzbékistan dévoile son premier drone "kamikaze" : Un grand retentissement au salon militaire
L'Ouzbékistan dévoile son premier drone "kamikaze" : Un grand retentissement au salon militaire
Un paiement pour iPhone provoque un drame familial (vidéo)
Un paiement pour iPhone provoque un drame familial (vidéo)
Une météorite découverte en Antarctique change la compréhension du système solaire
Une météorite découverte en Antarctique change la compréhension du système solaire
La puissance de charge des flagships Samsung Galaxy S27 est connue
La puissance de charge des flagships Samsung Galaxy S27 est connue