iPhone 18 Pro entièrement démonté : évaluation iFixit et principales nouveautés

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iPhone 18 Pro entièrement démonté : évaluation iFixit et principales nouveautés

Les experts renommés d'iFixit ont entièrement démonté le nouveau fleuron d'Apple, l'iPhone 18 Pro, pour étudier sa structure interne et ses innovations techniques. L'appareil a reçu une note de 7 sur 10 en termes de réparabilité. Le nouveau modèle est équipé d'une série d'améliorations matérielles importantes, notamment un diaphragme mécanique, un Face ID dissimulé sous l'écran et un système de refroidissement plus efficace. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon ixbt.com, l'un des aspects les plus remarquables de la caméra principale est le diaphragme mécanique variable composé de six petites lamelles. Leur position est contrôlée par des électroaimants, permettant de réguler la quantité de lumière entrant dans l'objectif. Cependant, au cours du processus, l'une des lamelles s'est détachée accidentellement, et les experts soulignent qu'il est impossible de réparer un mécanisme aussi délicat séparément. En cas de panne, le remplacement complet du module caméra est nécessaire.

Technologies sous l'écran et nouveau système de refroidissement

Des changements majeurs ont également été apportés au système de sécurité du smartphone. Sur l'iPhone 18 Pro, la caméra infrarouge a été déplacée pour la première fois sous l'écran OLED. Pour permettre le passage libre du rayonnement infrarouge, Apple a partiellement supprimé les pixels au-dessus du capteur, en modifiant progressivement la densité autour de cette zone. De plus, un filtre spécial a été installé sous la matrice pour bloquer la lumière visible tout en laissant passer le rayonnement infrarouge.

Pour maintenir les performances de l'appareil de manière stable, le système de refroidissement a été radicalement mis à jour. Le processeur A20 Pro est désormais en contact direct avec une chambre à vapeur de grande capacité via une interface thermique. Selon Apple, sa surface est environ trois fois plus grande que celle de la solution de la génération précédente, l'iPhone 17 Pro. Cela a été rendu possible par une nouvelle disposition des puces, où le cristal du processeur et la RAM sont installés côte à côte plutôt que l'un sur l'autre, améliorant ainsi considérablement la dissipation thermique.

Difficultés de réparation et conclusion d'iFixit

Au cours de l'examen, les experts ont également rencontré un problème potentiel. Sur quatre exemplaires d'iPhone 18 Pro démontés, trois présentaient des cadres d'écran endommagés. On ignore pour l'instant s'il s'agit d'une caractéristique de la conception ou d'un problème lié à un lot spécifique, mais de tels défauts compliquent le remontage de l'écran et peuvent nuire à l'étanchéité du boîtier.

Certains composants restent complexes : par exemple, le remplacement du port USB-C nécessite le démontage d'une grande partie du smartphone. Dans le même temps, Apple a conservé les solutions réussies de la génération précédente, notamment la structure modulaire de la caméra et la batterie sans bandes adhésives traditionnelles.

Dans l'ensemble, les experts d'iFixit ont attribué une note de 7 sur 10 à la réparabilité des iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max. Il s'agit d'un score élevé parmi les fleurons modernes, indiquant que l'architecture interne de l'appareil est non seulement complexe, mais également adaptée à une certaine maintenance technique.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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