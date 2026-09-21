Lionel Messi marque un but historique, mais l'Inter Miami laisse échapper la victoire

Lors d'une rencontre de la Major League Soccer (MLS), l'Inter Miami a accueilli le San Diego FC sur son terrain. Le match, intense et disputé, s'est soldé par un match nul 2-2. Lionel Messi, l'attaquant légendaire de Miami, a inscrit son 101e but pour le club. Ce résultat confirme l'importance capitale de l'Argentin dans l'histoire de l'équipe, bien que les problèmes défensifs inquiètent l'entraîneur et les supporters. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Selon les informations d'ESPN, le match n'a pas très bien commencé pour les hôtes. Dès les premières minutes, Anders Dreyer a ouvert le score pour San Diego. Après cela, les stars de l'Inter Miami ont intensifié leurs efforts pour renverser la situation. Juste avant la pause, Lionel Messi a égalisé grâce à un coup franc magistral.

Ce but est le 20e de Lionel Messi en championnat cette saison. Il s'agit également de son huitième but sur coup franc depuis son arrivée aux États-Unis en 2023. Rappelons qu'il y a quelques jours, l'Argentin avait atteint la barre symbolique des 100 buts avec le club lors du match de Campeones Cup contre Cruz Azul.

Domination au milieu de terrain et erreurs défensives

En seconde période, les locaux ont accentué la pression. À la 74e minute, l'attaquant expérimenté Luis Suárez a marqué pour donner l'avantage à l'Inter Miami. On s'attendait à ce que ce but scelle la victoire, tant la domination technique était du côté de Miami. Cependant, les erreurs défensives ont fini par coûter cher en fin de match.

Peu avant le coup de sifflet final, Anders Dreyer a signé un doublé pour égaliser. L'Inter Miami a donc dû se contenter d'un point en Floride. Il s'agit du quatrième match nul consécutif de l'équipe en MLS, ce qui complique sa situation au classement de la Conférence Est.

Ce match marquait les débuts de Kily González sur le banc de l'Inter Miami. Ses débuts ne se sont pas soldés par la victoire espérée. L'équipe occupe actuellement la troisième place de la Conférence Est, à 11 points du leader, Nashville SC. Malgré le talent de Messi et Suárez, les lacunes défensives pèsent lourdement sur l'équipe.

Critiques de l'entraîneur et défis à venir

Lors de la conférence de presse d'après-match, Kily González n'a pas caché son mécontentement face à la prestation défensive de ses joueurs. Selon lui, l'équipe a perdu la victoire par manque de concentration en fin de match et n'a évité la défaite que grâce aux arrêts de son gardien.

« Nous ne sommes ici que depuis quatre jours et n'avons pas eu le temps de bien travailler. Nous devons être plus compacts en défense. On ne peut pas commettre des erreurs aussi grossières, car elles coûtent cher. La dernière action n'aurait jamais dû arriver. Mener au score et presque tout perdre est absurde. Nous n'avons évité la défaite que grâce à notre gardien », a déclaré González, cité par ESPN. L'entraîneur a également suggéré que les récents succès de l'équipe pourraient avoir conduit à un relâchement des joueurs.