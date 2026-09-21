Erling Haaland établit un record absolu en Premier League

Lors de la dernière journée de Premier League, un véritable festival de buts a eu lieu entre Manchester City et Sunderland. Bien que les hôtes aient remporté le match 5-3, prolongeant leur série d'invincibilité cette saison, l'attention s'est portée sur la performance historique d'Erling Haaland. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Selon ixbt.com et les médias sportifs, Enzo Fernández, Rayan Cherki et Antoine Semenyo, auteur d'un doublé, ont inscrit leurs noms au tableau d'affichage pour Manchester City. Néanmoins, le moment clé de la rencontre est survenu à la 81e minute.

L'attaquant norvégien a trouvé le chemin des filets à neuf minutes de la fin. Bien que l'arbitre de touche ait initialement signalé un hors-jeu, le système VAR a examiné la situation et a validé le but.

Résultat historique et record personnel

Ce but a permis à Erling Haaland d'avoir marqué contre les 25 adversaires qu'il a affrontés en Premier League avec Manchester City. Sunderland était la seule équipe contre laquelle il n'avait pas encore marqué, n'ayant pas réussi à trouver le chemin des filets lors de leurs deux confrontations la saison dernière.

Cette frappe précise est le 117e but de l'attaquant en Premier League et son cinquième de la saison actuelle. En conséquence, il dépasse Alexander Isak, qui a marqué pour Liverpool contre Bournemouth, et prend seul la tête du classement des buteurs.

Le brillant triplé du joueur de Sunderland

Bien qu'Haaland ait établi le record principal, l'attaquant de Sunderland, Brian Brobbey, a été l'un des héros du match. Il a inscrit trois buts contre Manchester City, réalisant un superbe triplé.

Selon les statistiques, Brian Brobbey est devenu le premier joueur en six ans à marquer un triplé contre Manchester City en Premier League. Le dernier à avoir réussi cet exploit était Jamie Vardy.

Alors que les hommes d'Enzo Maresca poursuivent leur série de victoires, ce match a captivé les fans non seulement par le nombre de buts, mais aussi par ses records historiques.