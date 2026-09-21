Xiaomi lance son nouvel interrupteur intelligent en vente libre

Le géant technologique chinois Xiaomi a lancé la vente libre de sa nouvelle génération d'interrupteurs intelligents, le Xiaomi Smart Switch 2, sur le marché intérieur. Auparavant disponible uniquement sur précommande avec un prix de 69 yuans lors de la phase de crowdfunding, il est désormais proposé au prix de départ de 79 yuans. Selon ixbt.com, le nouveau produit attire l'attention des utilisateurs grâce à ses capacités techniques et sa compatibilité avec le câblage des anciennes maisons. C'est ce que rapporte le site Ixbt.com.

Cet interrupteur intelligent est disponible en versions à un, deux et trois boutons, avec un choix de panneaux en acrylique blanc ou gris foncé. Le boîtier est fabriqué en polycarbonate ignifuge de classe V-0 et s'adapte aux boîtes murales standard de type 86, facilitant son intégration dans tout intérieur.

Spécifications techniques et sécurité

L'une des caractéristiques principales est sa compatibilité avec les câblages avec ou sans neutre. Lors de l'installation, l'interrupteur détecte automatiquement le type de circuit et ajuste sa logique de fonctionnement, évitant toute configuration manuelle. Cette fonctionnalité est essentielle pour les anciennes habitations dépourvues de fil neutre.

Le fabricant précise que le relais interne est conçu pour supporter jusqu'à 1 million de cycles de commutation. La fonction de commutation au passage par zéro réduit considérablement la charge sur les contacts. De plus, un système anti-scintillement pour les ampoules LED à faible puissance est intégré, ainsi qu'un capteur de température capable de couper automatiquement le circuit en cas de surchauffe.

Rôle dans la maison intelligente

Le Smart Switch 2 prend en charge la technologie Xiaomi Mesh 2.0. Cela permet d'augmenter la vitesse de réponse de 50 % et de réduire le temps de connexion au réseau de 80 % par rapport à la génération précédente. Les utilisateurs peuvent contrôler l'éclairage via les boutons physiques, l'application Mi Home ou l'assistant vocal Xiao Ai.

Il est possible de personnaliser chaque bouton pour des pressions simples, doubles ou longues, ou de le passer en mode sans fil pour en faire un contrôleur universel pour d'autres appareils domotiques. Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de personnaliser entièrement leur système d'éclairage.