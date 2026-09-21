Huawei présente son premier ordinateur de bureau sous HarmonyOS

Lors de sa conférence Huawei Connect 2026, Huawei a dévoilé avec succès son tout premier ordinateur de bureau, baptisé HM650, fonctionnant sous le système d'exploitation HarmonyOS. Cet appareil est destiné au segment des grandes entreprises et aux environnements de bureau, marquant une étape importante sur le marché des technologies modernes. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon ixbt.com, la commercialisation officielle du nouvel ordinateur HM650 est prévue pour septembre de cette année. L'entreprise présente ce produit comme une solution haute performance pour les tâches de bureau quotidiennes et les processus d'entreprise complexes.

Capacités d'intelligence artificielle

L'appareil fonctionne sous le système d'exploitation HarmonyOS V1.0 et a passé avec succès le processus de certification de sécurité et de fiabilité de niveau 2. Des outils d'IA avancés, conçus pour accélérer le traitement de l'information, la recherche de connaissances, la création de contenu et la gestion des données, sont profondément intégrés au système.

En outre, Huawei accorde une attention particulière à la protection des données confidentielles grâce à de grands modèles de langage et à des mécanismes de sécurité système robustes. Pour les clients entreprises, des options de segmentation numérique des espaces de travail et de gestion centralisée des appareils et des applications ont été mises en place.

Écosystème et automatisation

Le fabricant souligne qu'une fois le nouvel ordinateur connecté au réseau, toutes les applications nécessaires et les politiques de sécurité sont configurées automatiquement. Cela facilite considérablement la gestion de l'infrastructure IT dans les grandes entreprises.

Actuellement, l'écosystème HarmonyOS comprend plus de 50 000 applications. Environ 19 000 d'entre elles ont été spécifiquement créées pour cette plateforme, tandis que les autres sont entièrement compatibles avec plus de 3 300 services différents.