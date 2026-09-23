Qualcomm présente les puces Snapdragon 8 Elite Gen 6 gravées en 2 nm

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Qualcomm présente les puces Snapdragon 8 Elite Gen 6 gravées en 2 nm

Lors du Snapdragon Summit 2026 organisé à Hawaï, Qualcomm a officiellement annoncé deux nouveaux systèmes sur puce destinés aux smartphones phares de nouvelle génération : le Snapdragon 8 Elite Gen 6 et le Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. Cette présentation marque le début d'une nouvelle ère technologique sur le marché des appareils mobiles, propulsant les performances et les capacités de l'AI vers de nouveaux sommets. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon les informations d'ixbt.com, Qualcomm décrit ses nouveaux produits comme les processeurs mobiles les plus rapides au monde, en mettant l'accent sur l'AI locale, les jeux et le traitement d'image. Les deux plateformes sont basées sur un processus de fabrication avancé de 2 nm et sont équipées de cœurs Qualcomm Oryon personnalisés, de graphismes Adreno et de modules NPU Hexagon.

Performances record et nouvelles capacités

L'une des avancées les plus importantes parmi les plateformes présentées est la fréquence du processeur. Il est à noter que dans la version la plus performante de la gamme, la fréquence du CPU dépasse pour la première fois dans l'histoire des appareils mobiles la barre des 5 GHz. Selon les données officielles de Qualcomm, les performances globales des nouveaux processeurs ont augmenté de 13 %, l'efficacité énergétique de 37 %, et la réactivité globale du système de 15 %.

Des changements significatifs ont également été apportés à la puissance graphique, le GPU Adreno de nouvelle génération offrant jusqu'à 44 % de performances en plus par rapport à son prédécesseur. Parallèlement, l'efficacité énergétique de la partie graphique a été améliorée de 40 %, une excellente nouvelle pour les joueurs mobiles. L'entreprise a également présenté la technologie Adreno Neural Fusion, qui combine le rendu graphique traditionnel avec les capacités de l'AI.

AI et systèmes d'agents

Grâce à cette nouvelle technologie, l'AI participe directement au processus de formation de l'image, améliorant considérablement la qualité graphique sans surcharger les unités de calcul. Les codecs vidéo mis à jour et le système de traitement intelligent des pixels individuels ont rendu l'analyse des scènes ainsi que le traitement des photos et vidéos encore plus sophistiqués.

Une attention particulière a été portée au processeur neuronal Hexagon, la prochaine génération de la plateforme Snapdragon ayant été créée pour développer des systèmes d'AI agents capables de fonctionner directement sur le smartphone et d'effectuer une série d'actions de manière autonome en tenant compte du contexte.

De larges opportunités pour les fabricants

La sortie de deux versions de plateformes offre aux fabricants d'appareils une grande liberté dans la création de gadgets phares de différents niveaux. En particulier, le Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 offre les capacités les plus élevées, tandis que le Snapdragon 8 Elite Gen 6 permet d'appliquer les nouvelles technologies à une gamme plus large de smartphones phares.

Il est rapporté que des marques leaders telles que Xiaomi, Vivo, Redmi, Oppo, OnePlus, Motorola, iQOO, Honor et Red Magic prévoient d'utiliser ces processeurs Qualcomm dans leurs futurs modèles phares. Cependant, les détails concernant les appareils spécifiques, leurs dates de sortie et leurs prix devraient être annoncés ultérieurement par les fabricants eux-mêmes.

QualcommSnapdragonProcesseurIntelligence ArtificielleTechnologie
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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