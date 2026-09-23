Présentation du Durabook Z14I-DX3 : une station ultra-puissante de 10 kg avec trois écrans

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Présentation du Durabook Z14I-DX3 : une station ultra-puissante de 10 kg avec trois écrans

Une entreprise japonaise a dévoilé le Durabook Z14I-DX3, une nouvelle station mobile à la structure inhabituelle rappelant les concepts de films de science-fiction. Selon ixbt.com, cet appareil, techniquement classé comme un ordinateur portable, attire l'attention avec ses trois écrans de 14 pouces, son système à triple batterie et son poids avoisinant les 10 kg. C'est ce que rapporte Ixbt.com .

L'écran principal est flanqué de deux panneaux Full HD supplémentaires, permettant d'afficher simultanément des cartes, des vidéos et des données en temps réel. Le fabricant souligne que cette solution permet aux professionnels travaillant dans des environnements complexes d'évaluer la situation sous tous les angles et de prendre des décisions rapides.

Intelligence artificielle et performance

Cet appareil est conçu non seulement pour les opérations en conditions difficiles, mais aussi pour le calcul périphérique lié à l'AI. Le cœur du portable repose sur la gamme éprouvée des processeurs Intel Meteor Lake, avec des options allant du Core Ultra 5 125U au Core Ultra 7 165U.

Le système de batterie est l'une des caractéristiques uniques de l'appareil. Une batterie dédiée de 14,4 V et 6700 mAh alimente les écrans latéraux. La batterie principale offre 10,8 V et 6900 mAh, avec la possibilité d'ajouter une batterie supplémentaire de 4700 mAh.

Graphismes et niveau de protection

Pour booster les performances, le portable peut être équipé d'une carte graphique discrète en plus de l'iGPU intégré. Les acheteurs peuvent choisir entre les cartes NVIDIA RTX A500, RTX 3500 Ada ou la puissante RTX 5000 Ada. Il dispose de deux slots RAM et permet d'ajouter deux modules de stockage supplémentaires au SSD de 256 GB de base.

La connectivité est très étendue, incluant Thunderbolt 4, deux ports RJ45, deux ports COM, HDMI, VGA, ExpressCard 54 et plusieurs ports USB. La connectivité réseau comprend Wi-Fi 7 et Bluetooth 5.4, avec des options pour GPS, 4G LTE ou 5G.

Conçue pour des conditions extrêmes, cette station est certifiée selon les normes militaires MIL-STD-810H et MIL-STD-461G, garantissant un fonctionnement dans des plages de température étendues. Le poids total de cette structure massive atteint environ 10 kg. Le prix n'a pas encore été divulgué.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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