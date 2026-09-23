Qualcomm présente ses nouveaux processeurs et puces spécialisés dans l'intelligence artificielle

Qualcomm, leader du marché des technologies mobiles, a dévoilé lors de son événement annuel Snapdragon Summit deux processeurs phares avancés qui propulsent les capacités de l'intelligence artificielle vers une nouvelle étape. Baptisées Snapdragon 8 Elite Gen 6 et Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, ces puces se distinguent par leur capacité à offrir aux utilisateurs de vastes possibilités dans l'utilisation d'agents d'IA personnalisés. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Selon les informations d'ixbt.com, les puces de nouvelle génération sont équipées d'un hub de capteurs amélioré permettant d'exécuter localement sur l'appareil des modèles compacts allant jusqu'à 200 millions de paramètres. Grâce à cette technologie, les smartphones peuvent agir comme des secrétaires personnels, distinguer les voix et créer une base de mémoire basée sur les habitudes d'utilisation pour automatiser les tâches quotidiennes.

Capacités et caractéristiques techniques

Lors de la présentation, les représentants de l'entreprise ont souligné que les nouveaux processeurs prennent en charge des agents de communication vocale complets directement sur l'appareil. Le modèle standard Snapdragon 8 Elite Gen 6 dispose notamment d'un nouvel élément accélérateur conçu pour exécuter les modèles d'IA de manière plus efficace.

La version Extreme, dotée des meilleures performances, est capable d'exécuter un modèle de mélange d'experts de 30 milliards de paramètres directement sur l'appareil. Cette approche permet d'activer uniquement un nombre spécifique de paramètres pour accomplir une tâche donnée, malgré la taille globale du modèle. À titre de comparaison, Apple avait présenté un modèle similaire de 20 milliards de paramètres lors de sa conférence de juin.

Capacités photo et multimédia

Les nouveaux processeurs apportent des changements radicaux non seulement à l'IA, mais aussi aux technologies de capture photo et vidéo mobile. Les processeurs Qualcomm permettent un contrôle des caméras au niveau du pixel pour garantir une expérience de niveau professionnel, tout en améliorant la stabilisation de l'image et les fonctions de compréhension du mouvement.

En particulier, la version Extreme prend en charge l'enregistrement vidéo en 8K à 60 fps et le ralenti en 4K ultra-HD à 240 fps. Elle active également un nouveau codec Advanced Professional Video pour des enregistrements de qualité professionnelle et utilise des technologies de suppression du bruit efficaces lors des appels.

Dans le cadre de l'événement, Motorola a présenté le nouveau smartphone Motorola Signature 27 basé sur le processeur Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 et a annoncé sa commercialisation pour cette année. Aujourd'hui, Qualcomm travaille sur plus de 40 appareils prenant en charge l'IA, mais les experts estiment que les utilisateurs préféreront à l'avenir les smartphones aux gadgets dédiés pour les capacités d'IA.