L'économie lunaire pourrait atteindre 566 milliards de dollars d'ici 2050

·30·Technologie
L'économie lunaire pourrait atteindre 566 milliards de dollars d'ici 2050

Selon ixbt.com, un nouveau rapport intitulé « Building the Lunar Economy », publié par le célèbre cabinet Deloitte, a évalué la valeur économique mondiale des futures activités lunaires. Selon ce rapport, d'ici 2050, le volume total de l'économie lunaire pourrait atteindre 343 milliards de dollars dans un scénario conservateur, et jusqu'à 566 milliards de dollars dans un scénario de croissance accélérée. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Ce chiffre colossal se compose de deux phases principales : la valeur de l'infrastructure nécessaire pour travailler sur la Lune et les nouveaux marchés qui s'ouvriront une fois ces bases établies. Raquel Buscaino, représentante de Deloitte Consulting et co-auteure du rapport, a qualifié ce processus avant tout comme une histoire d'infrastructure.

Le rôle clé de l'infrastructure et du transport

Selon l'étude, la phase initiale couvre six marchés d'infrastructure majeurs : le transport, l'énergie, les communications et la navigation, la mobilité de surface, la construction et les systèmes de survie. Dans un scénario de croissance accélérée, leur valeur totale devrait atteindre 282 milliards de dollars.

Il est à noter que 73 % de ce montant proviennent précisément des coûts et des capacités de transport. Les principaux travaux de construction sont prévus près du pôle Sud de la Lune. Les réserves de glace d'eau et les crêtes bénéficiant d'un ensoleillement prolongé dans cette région sont considérées comme les lieux les plus propices pour soutenir des opérations à long terme.

Nouveaux marchés et opportunités futures

La NASA et d'autres agences spatiales lancent activement des marchés commerciaux via des contrats de service plutôt que par des achats publics traditionnels. La deuxième phase, qui se construira sur des bases solides, comprendra les données, les applications de sécurité nationale, les ressources comme l'hélium-3, le carburant de fusée produit sur la Lune et la production pour le calcul spatial.

Ces marchés de deuxième phase pourraient générer ensemble 284 milliards de dollars de revenus supplémentaires. Le rapport estime également que les avantages sociaux plus larges — innovations, découvertes scientifiques et impact inspirant — représentent une valeur supplémentaire de 541 milliards de dollars.

Cependant, les experts soulignent qu'une économie lunaire florissante n'est pas garantie. Les obstacles techniques, les longs cycles de développement, l'incertitude réglementaire et une demande commerciale non encore prouvée constituent les défis majeurs. À court terme, les revenus restent dépendants du financement public, tandis que les investissements et les normes techniques adoptés aujourd'hui détermineront qui restera sur le marché à l'avenir.

Économie LunaireDeloitteTechnologies SpatialesNASAInfrastructure
Partager:
Chaîne TelegramSuivre sur Google
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Interlune lève 5 millions de dollars supplémentaires pour l'extraction d'hélium-3 sur la LuneInterlune lève 5 millions de dollars supplémentaires pour l'extraction d'hélium-3 sur la Lune16 septembre 15:27La NASA accepte des propositions pour développer de nouvelles technologies pour une base lunaireLa NASA accepte des propositions pour développer de nouvelles technologies pour une base lunaire9 septembre 20:54La NASA commence l'assemblage de la fusée super lourde SLS pour la mission lunaireLa NASA commence l'assemblage de la fusée super lourde SLS pour la mission lunaire5 septembre 11:25La NASA envoie trois nouveaux hélicoptères Skyfall sur MarsLa NASA envoie trois nouveaux hélicoptères Skyfall sur Mars31 août 01:00Firefly envoie un mini-chauffage pour résister aux nuits lunaires glaciales à -170 degrésFirefly envoie un mini-chauffage pour résister aux nuits lunaires glaciales à -170 degrés20 août 08:27Des astronautes de la NASA et de l’ESA sortent dans l’espace depuis l’ISSDes astronautes de la NASA et de l’ESA sortent dans l’espace depuis l’ISS18 août 21:54
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application

Les plus lus Technologie actualités

Calcul de la date de disparition de l'oxygène sur Terre
Calcul de la date de disparition de l'oxygène sur Terre
Les prix des iPhone 18 Pro et Pro Max sont connus
Les prix des iPhone 18 Pro et Pro Max sont connus
Un t-shirt qui ne nécessite pas de lavage pendant un mois : il contient de l'or (vidéo)
Un t-shirt qui ne nécessite pas de lavage pendant un mois : il contient de l'or (vidéo)
La Chine crée un robot ressemblant à un poisson : le début d'une nouvelle ère sous-marine (vidéo)
La Chine crée un robot ressemblant à un poisson : le début d'une nouvelle ère sous-marine (vidéo)
L'Ouzbékistan dévoile son premier drone "kamikaze" : Un grand retentissement au salon militaire
L'Ouzbékistan dévoile son premier drone "kamikaze" : Un grand retentissement au salon militaire
Une météorite découverte en Antarctique change la compréhension du système solaire
Une météorite découverte en Antarctique change la compréhension du système solaire
La puissance de charge des flagships Samsung Galaxy S27 est connue
La puissance de charge des flagships Samsung Galaxy S27 est connue
Test de résistance de l'iPhone 18 Pro Max et du Galaxy S26 Ultra
Test de résistance de l'iPhone 18 Pro Max et du Galaxy S26 Ultra