Samuele Inacio : J'ai choisi l'Italie parce que je me sens italien

Le jeune attaquant du Borussia Dortmund, Samuele Inacio, a reçu une convocation pour les matchs de l'équipe nationale d'Italie en Ligue des nations et s'est exprimé sur son choix. Dans une interview accordée au magazine Rivista Undici, le joueur né en 2008 a expliqué pourquoi il a choisi la Nazionale et a partagé ses grandes ambitions pour l'avenir. C'est ce que rapporte Goal.com .

D'origine brésilienne et entré dans le monde du football grâce à son père Pia, le talentueux attaquant a fait ses débuts lors d'un match amical contre le Luxembourg. Par la suite, il a été appelé dans l'équipe première pour les compétitions officielles. Selon Inacio, dès qu'il a appris sa convocation, il l'a célébrée avec beaucoup de joie entouré de ses amis.

La raison principale du choix de l'Italie

Le joueur a souligné qu'il avait soigneusement pesé toutes les options concernant son avenir. Cependant, son cœur a finalement choisi le maillot azzurro. Selon lui, le sentiment d'appartenance à ce pays l'emporte sur tout autre facteur.

« J'ai examiné toutes les options, mais j'ai choisi l'Italie parce que je me sens plus italien », déclare Samuele Inacio. Il a ajouté qu'il a toujours défendu les couleurs de ce pays depuis les catégories de jeunes et que cette décision était une étape naturelle pour lui.

Le rêve de la Coupe du monde et une nouvelle motivation

L'objectif principal d'Inacio est immense : il souhaite remporter le trophée le plus prestigieux avec l'équipe nationale d'Italie. Il souligne que les échecs des dernières années donnent une force supplémentaire à l'équipe et à lui-même.

« Mon plus grand rêve est de gagner la Coupe du monde avec l'Italie. Les récents échecs lors des qualifications servent de motivation supplémentaire pour nous ; notre objectif principal est de faire revivre aux Italiens des émotions fortes », déclare le jeune attaquant.

Le joueur a également évoqué ses succès en club. Il a admis que son premier but avec le Borussia Dortmund contre l'Eintracht a été l'un des jours les plus heureux de sa vie et qu'il n'avait jamais ressenti une émotion aussi forte auparavant.