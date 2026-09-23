Brian Brobbey a inscrit un triplé contre Manchester City

L'attaquant de Sunderland, Brian Brobbey, s'est exprimé sur sa performance éclatante contre Manchester City et sur la note exceptionnelle attribuée par la BBC. Son triplé à l'Etihad Stadium a captivé le monde du football et renforcé son statut au sein de l'équipe nationale des Pays-Bas. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Il est précisé qu'à l'issue du match, l'attaquant de 24 ans a reçu la note parfaite de 10/10 de la part de la BBC. Bien que son équipe se soit inclinée 5-3 face aux joueurs de Manchester City dans ce match dramatique, les performances individuelles de Brobbey ont été hautement saluées par les experts.

Dans une interview accordée à ESPN, le joueur néerlandais n'a pas caché qu'il avait rarement reçu de telles notes au cours de sa carrière. Il a cité l'analyse vidéo individuelle comme le facteur principal ayant contribué à sa progression physique et tactique.

Analyse vidéo et aide d'un coach personnel

Selon Brobbey, il analyse en profondeur les mouvements de ses adversaires avec son coach personnel, Patrick Vörst. Le visionnage régulier des enregistrements de matchs lui permet de mieux se positionner sur le terrain, d'économiser son énergie et de jouer de manière plus intelligente.

"Je n'ai jamais eu une note aussi élevée à l'école, je crois. C'est probablement la première fois de ma carrière", a plaisanté le joueur. Il a ajouté qu'il travaille constamment sur lui-même, cherchant à analyser ce qui fonctionne et quels aspects doivent être améliorés.

Nouveaux objectifs avec l'équipe nationale des Pays-Bas

Depuis son transfert de l'Ajax vers le football anglais, Brobbey s'est rapidement adapté à son nouvel environnement et a renforcé sa réputation internationale. Il est arrivé au camp d'entraînement de Zeist avec un moral au beau fixe, prêt à consolider sa place en sélection nationale.

L'une des missions principales de l'attaquant est d'anticiper les mouvements des défenseurs adverses avant de recevoir le ballon et de trouver les espaces libres. Ainsi, il ne compte pas uniquement sur les duels physiques, mais gagne l'avantage grâce à des mouvements intelligents, visant à devenir l'attaquant titulaire sous la direction du sélectionneur des Pays-Bas, Xavi Fernandes.