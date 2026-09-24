Une queue de 412 cm : La Raiponce parmi les chevaux identifiée

Jenni, une jument vivant dans l'Ohio, aux États-Unis, a attiré l'attention du monde entier grâce à sa queue exceptionnellement longue. Avec 412,62 centimètres, elle est entrée dans le Livre Guinness des records. Cette longueur équivaut presque à celle d'une Volkswagen Beetle.

Le nouveau record a été officiellement enregistré le 25 juillet 2026. Jenni appartient aux Américaines Mackenzie Lowe et Rachel Estes et est actuellement hébergée dans une école d'équitation à Spring Valley.

La queue record de Jenni a été entretenue régulièrement pendant sept ans. Fait intéressant, son résultat actuel dépasse de près de 32 centimètres le record établi en 2007 par une jument nommée JJS Summer Breeze, dont la queue mesurait 381 centimètres. Jenni a désormais largement battu ce record, devenant la nouvelle détentrice du titre parmi les chevaux à longue queue.

Selon sa propriétaire Mackenzie Lowe, un incident curieux lié à sa queue s'est produit avant même que le cheval n'arrive dans sa ferme. Jenni s'était autrefois arraché la queue complètement. Au moment de l'achat, sa queue touchait déjà le sol, mais n'avait pas encore atteint sa longueur actuelle. Jenni est une jument de race American Saddlebred, connue pour ses queues longues et épaisses. Ses propriétaires ont décidé de ne pas la couper, et avec le temps, elle a continué à pousser.

L'apparence inhabituelle de Jenni a poussé ses propriétaires à viser un objectif plus ambitieux. Ils ont décidé de tenter d'établir un record du monde, ce qui a été couronné de succès. Cependant, entretenir une telle queue n'est pas chose aisée. Son soin nécessite plusieurs heures. La queue de Jenni est lavée et séchée environ une fois par mois, puis tressée de manière spécifique pour la protéger des dommages.

Le processus complet d'entretien — lavage, après-shampoing, démêlage et tressage — dure en moyenne quatre à cinq heures. Durant ce long processus, Jenni devient parfois impatiente, mais ses propriétaires lui donnent des friandises pour l'aider à rester calme jusqu'à la fin des soins.

De plus, pour éviter que Jenni ou d'autres chevaux ne marchent accidentellement sur sa queue, celle-ci est tressée et placée dans une housse spéciale. Ainsi, ce qui a commencé comme un simple entretien a fait de Jenni une détentrice de record inhabituelle et la « Raiponce des chevaux ».

Auparavant, le 16 septembre, le Livre Guinness des records avait également révélé les chevaux les plus grands et les plus petits du monde.