Mivi présente son premier smartphone Mivi One 5G

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Mivi présente son premier smartphone Mivi One 5G

La marque Mivi, connue pour ses appareils électroménagers et audio, fait ses premiers pas sur le marché de la téléphonie mobile. Selon Ixbt.com, l'entreprise a officiellement dévoilé son tout premier smartphone : le Mivi One 5G. Le nouvel appareil attire l'attention par son design moderne, rappelant par certains aspects les derniers modèles d'iPhone, ainsi que par des caractéristiques techniques élevées pour son segment abordable. C'est ce que rapporte Ixbt.com dans son rapport.

Le smartphone fonctionne sous un système d'exploitation moderne, offrant une grande facilité d'utilisation. Selon les informations fournies par le fabricant, l'appareil tourne sous Android 16. Le logiciel est présenté dans une interface épurée, presque sans modifications, et l'entreprise promet officiellement des mises à jour jusqu'à la version Android 18.

Caractéristiques techniques et performances

Le matériel de l'appareil est conçu pour gérer les tâches quotidiennes sans problème. Le smartphone est équipé d'un écran HD+ de 6,745 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Pour une expérience visuelle de qualité et une meilleure protection, un verre 2.5D a été utilisé. Les finitions autour de l'écran confèrent à l'appareil un aspect moderne.

Le modèle Mivi One 5G repose sur le processeur Snapdragon 4 Gen 2, gravé en 4 nm. Cette puce est complétée par 8 GB de RAM et 128 GB de stockage interne. Selon les données avancées, cet appareil a réussi à obtenir environ 490 000 points lors des tests AnTuTu, ce qui constitue un bon score pour la concurrence sur le segment d'entrée et milieu de gamme.

Appareil photo et technologies audio

En matière de photographie, le nouveau smartphone possède également des caractéristiques uniques. L'appareil photo principal est doté d'un capteur de 50 MP prenant en charge l'autofocus à détection de phase (PDAF). Les spécifications techniques précises du second module n'ont pas encore été révélées. À l'avant, une caméra de 8 MP est prévue pour les appels vidéo et les selfies.

L'un des aspects les plus remarquables de l'appareil est le système ClearTalk. Basée sur le moteur de réseau neuronal Neural Voice Engine, cette technologie élimine efficacement les bruits de fond lors des appels. Le système supprime avec succès les bruits de transport, le vent fort, les conversations environnantes et la musique de fond, améliorant ainsi considérablement la qualité des appels.

Autonomie et protection du boîtier

La fiabilité et l'autonomie sont des critères essentiels pour les utilisateurs. Le Mivi One 5G est équipé d'une batterie massive de 6000 mAh, garantissant une utilisation prolongée sur une seule charge. L'appareil prend également en charge la technologie de charge rapide 18 W.

Malgré la batterie de grande capacité, les ingénieurs ont réussi à maintenir des dimensions compactes. L'épaisseur du boîtier du smartphone est de 9,15 mm pour un poids de 210 grammes. De plus, le boîtier est protégé contre l'humidité et la poussière selon la norme IP64, offrant une tranquillité d'esprit supplémentaire au quotidien.

MiviSmartphoneAndroid 16TechnologiePremière
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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