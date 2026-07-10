Un processus fascinant qui surprend les scientifiques : le ver capable de se régénérer même après avoir été découpé

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Un processus fascinant qui surprend les scientifiques : le ver capable de se régénérer même après avoir été découpé

Si un humain perd un doigt, il ne repousse pas. Mais un ver plat appelé planaire possède cette capacité. Il peut régénérer les parties manquantes de son corps.

La planaire est une minuscule créature à peine visible à l'œil nu. Pourtant, elle attire l'attention des scientifiques grâce à l'un des processus les plus fascinants de la biologie : la capacité de régénération.

Si une planaire est coupée en deux, chaque morceau peut devenir un ver complet distinct. La partie tête régénère une nouvelle queue, et la partie queue régénère une nouvelle tête. Dans certaines expériences, une planaire a été divisée en 279 morceaux, et de nouveaux vers se sont développés à partir de chacun d'eux.

Ce processus est lié à des cellules spéciales présentes dans son corps, appelées « néoblastes ». Les néoblastes sont des cellules souches capables de se transformer en divers tissus corporels.

Lorsque le corps est endommagé, ces cellules s'activent. Elles se multiplient et reforment la partie manquante du corps. C'est pourquoi la planaire peut régénérer sa tête, sa queue ou d'autres parties.

En étudiant cette caractéristique, les scientifiques tentent de mieux comprendre la régénération des tissus humains, le traitement des organes endommagés et les problèmes liés au système nerveux.

Dans la nature, le processus de régénération s'est formé sur des millions d'années. La planaire est considérée comme un modèle vivant essentiel pour étudier ce processus.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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