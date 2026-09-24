Doublé de Shomurodov : L'Ouzbékistan bat l'Iran 2-1 (vidéo)

·84·Sport
Doublé de Shomurodov : L'Ouzbékistan bat l'Iran 2-1 (vidéo)

Au majestueux stade « Istiqlol » de Fergana, un match amical international intense et disputé a opposé deux puissances asiatiques : l'Ouzbékistan et l'Iran. Sous les acclamations de milliers de supporters, le capitaine et meilleur buteur de notre équipe nationale, Eldor Shomurodov, a réalisé une performance exceptionnelle. Shomurodov a ouvert le score dès la 10e minute, mais le match s'est intensifié en début de seconde période : à la 49e minute, une tentative de Ramin Rezaeian (contre son camp) a égalisé le score (1-1).

Cependant, nos représentants ont rapidement repris le contrôle du jeu, reprenant l'avantage grâce au doublé d'Eldor Shomurodov, qui a transformé un penalty à la 58e minute (2-1). L'aspect le plus surprenant du match réside dans les statistiques paradoxales enregistrées : bien que l'Iran ait dominé la possession de balle avec 90 % contre 10 %, l'Ouzbékistan est resté solide comme un roc en défense, surpassant totalement l'adversaire en termes d'efficacité des tirs cadrés et de contre-attaques ! Abdukodir Khusanov et son rempart défensif, combinés à la finition clinique de Shomurodov, ont offert une victoire cruciale à notre pays à Fergana.

Alors, comment battre un géant comme l'Iran avec seulement 10 % de possession, comment les défenseurs centraux ont-ils neutralisé Taremi et Azmoun, et quel impact cette victoire aura-t-elle sur les prochains matchs de qualification officiels de notre équipe nationale ?

« Doublé de Shomurodov, statistiques 90/10 et l'effervescence à l'Istiqlol » : Les 5 points clés du match

Faits et chiffres marquants de la rencontre à Fergana :

  • Les buts d'Eldor Shomurodov : Le leader de notre équipe nationale a inscrit un doublé, marquant dans le jeu à la 10e minute et sur penalty à la 58e minute ;

  • Possession de balle sensationnelle (10 % contre 90 %) : Bien que l'Iran ait affiché une domination de 90 % en possession, l'Ouzbékistan a exécuté sa tactique de contre-attaque à la perfection ;

  • Supériorité des tirs cadrés : Malgré une possession moindre, nos représentants ont cadré 3 tirs (contre 2 pour l'Iran), démontrant une grande précision ;

  • Neutralisation des attaquants vedettes : Les buteurs iraniens de classe mondiale comme Mehdi Taremi et Sardar Azmoun n'ont pas réussi à percer le mur formé par Khusanov et Nazarov ;

  • La victoire des fans de Fergana : Les supporters réunis à l'arène « Istiqlol » célèbrent ce résultat historique de 2-1 contre un rival de taille.

Ouzbékistan – Iran : Analyse technique détaillée du match

Comparaison des données statistiques enregistrées lors du match :

Paramètres et indicateurs

Équipe nationale d'Ouzbékistan PNG

Équipe nationale d'Iran PNG

Score final

2

1

Buteurs

Eldor Shomurodov (10', 58' s.p.)

R. Rezaeian / J. Urozov (49' c.s.c.)

Pourcentage de possession

10 %

90 %

Nombre total de tirs

4

4

Tirs cadrés

3 (haute efficacité)

2

Tirs non cadrés

1

2

Corners

3

1

Fautes

7

1

Cartons jaunes

1

2

Remplacements effectués

2 (Kholmatov, Jiyanov)

3 (Rezaeian, Azmoun et autres)

Analyse tactique et experte : Pourquoi gagner avec 10 % de possession ?

Conclusions des analystes footballistiques et du staff technique :

  • « L'idéal de la contre-attaque » : Alors que l'équipe iranienne faisait tourner le ballon inutilement au milieu de terrain, l'Ouzbékistan, grâce à Abbos Fayzullaev, Odil Khamrobekov et Aziz Ganiev, a organisé un pressing rapide et des contre-attaques fulgurantes ; avoir 10 % de possession n'était pas une faiblesse, mais une tactique pour attirer l'adversaire et exploiter les espaces libres ;

  • Le statut élevé d'Eldor Shomurodov : Notre capitaine, fort de son expérience en Serie A italienne, prouve qu'il est un véritable leader en choisissant parfaitement son positionnement face à des défenseurs iraniens physiquement robustes, dominant les duels aériens et faisant preuve de sang-froid sur penalty ;

  • La ligne défensive dirigée par Khusanov : Abdukodir Khusanov, aguerri sur la scène internationale et dans le championnat anglais, a presque totalement empêché les attaquants vedettes iraniens Mehdi Taremi et Sardar Azmoun de se mettre en position de tir ; Vladimir Nazarov a également été impérial dans les moments décisifs ;

  • Briser le bloc psychologique : Ces dernières années, l'équipe d'Iran était l'un des adversaires les plus difficiles pour l'Ouzbékistan ; même en match amical, cette victoire apporte une immense confiance à nos joueurs avant les qualifications pour la prochaine Coupe du Monde et les compétitions officielles.

Cette rencontre intense à Fergana démontre clairement que l'équipe nationale d'Ouzbékistan devient une force puissante, capable de s'adapter tactiquement à n'importe quel adversaire et de se battre pour le résultat.

Selon vous, la tactique de l'Ouzbékistan consistant à laisser la possession à l'adversaire pour jouer en contre-attaques rapides peut-elle apporter la victoire contre des géants comme l'Iran ou le Japon lors des qualifications officielles ? Quelle note donnez-vous personnellement au doublé d'Eldor Shomurodov et à la performance défensive d'Abdukodir Khusanov ? Laissez vos avis dans les commentaires et partagez cet article dédié au grand match de notre équipe nationale avec tous les passionnés de football !

Stade IstiqlolEldor ShomurodovAbdukodir KhusanovRamin RezaeianFootball
Partager:
Chaîne TelegramSuivre sur Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

«Nous vivions sous le même toit» : Un attaquant kazakh révèle la vérité sur Abdukodir Khusanov«Nous vivions sous le même toit» : Un attaquant kazakh révèle la vérité sur Abdukodir Khusanov22 septembre 00:56De Husanov à Shomurodov : La liste de l'équipe nationale d'Ouzbékistan est dévoilée !De Husanov à Shomurodov : La liste de l'équipe nationale d'Ouzbékistan est dévoilée !20 septembre 15:57Abdukodir Khusanov quitte le terrain sous les acclamations des fans de Manchester CityAbdukodir Khusanov quitte le terrain sous les acclamations des fans de Manchester City19 septembre 11:11Le récital d'Husanov : le défenseur ouzbek a reçu une note exceptionnelle lors de la victoire de City !Le récital d'Husanov : le défenseur ouzbek a reçu une note exceptionnelle lors de la victoire de City !18 septembre 14:05Masterclass terrifiant de 5-0 de City : quelle note pour la performance de Husanov ?Masterclass terrifiant de 5-0 de City : quelle note pour la performance de Husanov ?18 septembre 13:55Le directeur sportif de Manchester City révèle le « secret du transfert » d'Abdukodir KhusanovLe directeur sportif de Manchester City révèle le « secret du transfert » d'Abdukodir Khusanov18 septembre 06:25
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application

Les plus lus Sport actualités

Un ancien scout de Manchester United révèle un secret fracassant sur Abdukodir Khusanov
Un ancien scout de Manchester United révèle un secret fracassant sur Abdukodir Khusanov
Cristiano Ronaldo subit sa plus lourde défaite en Arabie saoudite
Cristiano Ronaldo subit sa plus lourde défaite en Arabie saoudite
Islom Ismoilov s'exprime après la défaite humiliante de Neftchi à Qarshi
Islom Ismoilov s'exprime après la défaite humiliante de Neftchi à Qarshi
Ronaldo dit « Buvez de l'eau » — Coca-Cola perd 4 milliards de dollars
Ronaldo dit « Buvez de l'eau » — Coca-Cola perd 4 milliards de dollars
Abdukodir Khusanov quitte le terrain sous les acclamations des fans de Manchester City
Abdukodir Khusanov quitte le terrain sous les acclamations des fans de Manchester City
«Nous vivions sous le même toit» : Un attaquant kazakh révèle la vérité sur Abdukodir Khusanov
«Nous vivions sous le même toit» : Un attaquant kazakh révèle la vérité sur Abdukodir Khusanov
«Le débat est clos, Ronaldo a gagné !» Piers Morgan réagit vivement au départ de Messi
«Le débat est clos, Ronaldo a gagné !» Piers Morgan réagit vivement au départ de Messi
Grand débat chez les fans de City avant le derby de Manchester : Husanov ou Nunes ?
Grand débat chez les fans de City avant le derby de Manchester : Husanov ou Nunes ?