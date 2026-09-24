Pourquoi la mère de Bibisara Assaubayeva soutient-elle Javokhir Sindarov ?

Lors de l'Olympiade d'échecs qui se déroule intensément à Samarcande, non seulement les joueurs, mais aussi leurs proches et les fans sont au centre de l'attention grâce à leur soutien. Liana Tanjarikova, mère de la célèbre joueuse d'échecs kazakhe Bibisara Assaubayeva, a également révélé quelles équipes elle soutient pendant la compétition.

Tanjarikova a déclaré qu'elle soutient l'équipe nationale de son pays natal, le Kazakhstan, dans les tournois féminins, et l'équipe nationale d'Ouzbékistan dans les compétitions masculines.

« Qui est-ce que je soutiens à l'Olympiade ? On me pose souvent la question et ma réponse est simple : les deux pays », a écrit Liana Tanjarikova sur sa page de réseau social.

Elle a souligné qu'elle accorde naturellement une confiance particulière à l'équipe du Kazakhstan dans les tournois féminins. Selon elle, les joueuses kazakhes menées par Bibisara Assaubayeva doivent donner le meilleur d'elles-mêmes et se battre pour remporter la médaille d'or sur cette terre accueillante.

« Pour les équipes féminines, bien sûr, le Kazakhstan ! Nos filles, avec Bibisara Assaubayeva, doivent tout donner pour décrocher la médaille d'or sur cette terre hospitalière », a-t-elle déclaré.

Chez les hommes, Tanjarikova soutient l'équipe nationale d'Ouzbékistan. Elle a souligné la jeunesse, les grandes ambitions et le talent de haut niveau des représentants ouzbeks.

« Et chez les hommes, l'Ouzbékistan ! Les gars sont très jeunes, ont de grandes ambitions et sont extrêmement talentueux. Je soutiens particulièrement Javokhir Sindarov de tout cœur », a souligné la mère de Bibisara Assaubayeva.

Tanjarikova a également expliqué la raison de son affection pour l'équipe nationale d'Ouzbékistan. Elle a raconté qu'elle est née dans le sud du Kazakhstan et qu'elle a grandi dans un quartier ouzbek. C'est pourquoi, pour elle, cette compétition sportive entre le Kazakhstan et l'Ouzbékistan est perçue comme une amitié et une fête commune entre deux peuples frères.

« Je suis née dans le sud du Kazakhstan et j'ai grandi dans un quartier ouzbek. C'est pourquoi, pour moi, ce n'est pas une rivalité, mais une fête pour deux peuples frères », a écrit Tanjarikova.

Pour information, l'équipe féminine du Kazakhstan enregistre d'excellents résultats depuis le début de l'Olympiade d'échecs. Elles ont remporté 6 victoires consécutives en battant des équipes comme la Jordanie, la Colombie, la Grèce, l'Espagne et l'Azerbaïdjan.

L'équipe masculine d'Ouzbékistan participe également avec succès à la compétition. Les joueurs ouzbeks sont en tête du classement après 6 rondes avec 12 points.