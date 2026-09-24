Première défaite aux Olympiades : l'Ouzbékistan s'incline face à l'Allemagne lors de la 8e ronde

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Première défaite aux Olympiades : l'Ouzbékistan s'incline face à l'Allemagne lors de la 8e ronde

La 8e ronde de la 46e Olympiade d'échecs, organisée à Samarcande, a offert aux fans et aux experts une intensité sans précédent et des drames inattendus. Après avoir enregistré un score parfait de 100 % lors des 7 premières rondes et maintenu sa position de leader, l'équipe nationale masculine d'Ouzbékistan a dû concéder sa première défaite dans cette Olympiade.

Dans un match extrêmement difficile contre l'Allemagne, malgré la brillante victoire de Javokhir Sindarov sur Matthias Bluebaum, les victoires des frères Frederik et Rasmus Svane ont offert aux visiteurs une victoire de 2,5 : 1,5 ; le match nul de Nodirbek Abdusattorov au 1er échiquier contre Vincent Keymer n'a pas suffi à faire pencher la balance.

Cependant, cette ronde a également apporté une immense joie aux fans d'échecs ouzbeks : l'équipe féminine principale d'Ouzbékistan, menée par Afruza Khamdamova, a battu la puissante équipe des Pays-Bas sur le score de 3:1, tandis que l'équipe masculine Ouzbékistan-2, composée de jeunes talents, a créé l'une des sensations de la ronde en battant l'Angleterre, composée de grands maîtres renommés, sur le score de 2,5 : 1,5 !

Alors, que s'est-il passé lors du match contre l'Allemagne après une série parfaite de 7 rondes, quel espoir les performances de Sindarov et Khamdamova apportent-elles à nos équipes, et quelles sont nos chances de médailles avant les trois dernières rondes décisives ?

« Première défaite, triomphe des filles et défaite de l'Angleterre » : 5 points clés de la 8e ronde

À Samarcande, de la 46e Olympiade, les événements et résultats les plus importants de la 8e ronde :

  • Première défaite et pause : Après une série de 7 victoires consécutives, l'équipe principale d'Ouzbékistan a perdu de justesse contre l'Allemagne (1,5 : 2,5) ;

  • Brillante master-class de Javokhir Sindarov : En battant le grand maître Matthias Bluebaum au 2e échiquier, Sindarov a encore amélioré son classement personnel et reste l'un des joueurs les plus fiables de la compétition ;

  • Victoire des femmes menée par Afruza Khamdamova : Nos filles ont battu les Pays-Bas 3:1, faisant un pas important vers le podium ;

  • La « sensation Angleterre » de l'Ouzbékistan-2 : L'équipe d'Angleterre, avec des géants expérimentés comme Michael Adams, a été battue par nos représentants grâce à la victoire de Humoyun Begmuratov (2,5 : 1,5) ;

  • L'intrigue pour les médailles est à son comble : Après la 8e ronde, la lutte pour la première place s'est intensifiée et les 3 dernières rondes détermineront le champion.

Première défaite aux Olympiades : l'Ouzbékistan s'incline face à l'Allemagne lors de la 8e ronde

Samarcande-2026 : Registre détaillé des résultats de la 8e ronde par échiquier

Protocoles complets de toutes nos équipes masculines et féminines :

Matchs des équipes masculines

Appariements

Échiquiers et duels

Résultat

Importance du match

Allemagne – Ouzbékistan-1

(Final : 2,5 : 1,5)

Vincent Keymer — Nodirbek Abdusattorov

0,5 : 0,5

Nulle tendue entre grands maîtres au 1er échiquier

Javokhir Sindarov — Matthias Bluebaum

1 : 0

Attaque positionnelle et victoire parfaite de Sindarov

Frederik Svane — Nodirbek Yakubboev

1 : 0

Jeu actif et supériorité tactique de l'adversaire

Shamsiddin Vokhidov — Rasmus Svane

0 : 1

Tension en zeitnot et perte de points

Angleterre – Ouzbékistan-2

(Final : 1,5 : 2,5)

Michael Adams — Jahongir Vakhidov

0,5 : 0,5

Défense solide et nulle contre le légendaire Adams

Abdimalik Adisalimov — Maroroa Gavain

0,5 : 0,5

Demi-point important dans une position égale

Luke McShane — Muhammadzohid Suyarov

0,5 : 0,5

Nulle obtenue dans un combat actif

Humoyun Begmuratov — Daniel Fernandez

1 : 0

Victoire en or de Begmuratov qui décide du match !

Ouzbékistan-3 – Suisse

(Final : 1 : 3)

Saidakbar Saydaliev — Sebastian Bogner

0 : 1

Supériorité du leader suisse expérimenté

Bahrom Bahrillaev — Nico Georgiadis

0,5 : 0,5

Égalité des forces au 2e échiquier

Almas Rakhmatullaev — Li Min Peng

0 : 1

Supériorité de l'adversaire dans une finale complexe

Fabian Baenziger — Muhammadali Abdurahmonov

0,5 : 0,5

Nulle combative dans un match sans compromis

Matchs des équipes féminines

Appariements

Échiquiers et duels

Résultat

Importance du match

Pays-Bas – Ouzbékistan-1

(Final : 1 : 3)

Eline Roebers — Afruza Khamdamova

0 : 1

Victoire incroyable d'Afruza au 1er échiquier !

Umida Omonova — Peng Zhaoqin

0 : 1

Victoire de la vétérane néerlandaise d'origine chinoise

Machteld van Foreest — Nilufarxon Imomqoziyeva

0 : 1

Combinaison précise et victoire nette d'Imomqoziyeva

Guldona Karimova — Anna-Maja Kazarian

1 : 0

Jeu résolu de Karimova qui scelle la victoire

Cuba – Ouzbékistan-2

(Final : 3 : 1)

Maritza Arribas — Nilufar Yakubbaeva

1 : 0

Victoire de la leader cubaine au 1er échiquier

Marjona Malikova — Yerisbel Miranda

0,5 : 0,5

Résistance solide et nulle méritée

Yaniet Marrero — Madinabonu Halilova

0,5 : 0,5

Défense stable et demi-point

Asal Salimova — Ineymig Hernandez

0 : 1

Point marqué par les Cubaines au dernier échiquier

Jamaïque – Ouzbékistan (supplémentaire)

(Final : 1 : 3)

Adani Clarke — Zilola Aktamova

0 : 1

Victoire convaincante d'Aktamova

Maftuna Bobomurodova — Rachel Miller

1 : 0

Attaque dévastatrice de Bobomurodova

Kaia Gayle — Shohina Ahmedova

0 : 1

Domination totale d'Ahmedova sur son adversaire

Barchinoy Shokirjonova — Gabriela Watson

0 : 1

Seul point pour la représentante de la Jamaïque

Première défaite aux Olympiades : l'Ouzbékistan s'incline face à l'Allemagne lors de la 8e rondePremière défaite aux Olympiades : l'Ouzbékistan s'incline face à l'Allemagne lors de la 8e ronde

Analyse des échecs et du tournoi : quelle est la situation après la défaite contre l'Allemagne et que nous réserve la suite ?

Conclusions des analystes internationaux et des grands maîtres :

  • « Une défaite n'est pas une tragédie » : Dans un marathon difficile de 11 rondes comme l'Olympiade, même les équipes les plus puissantes trébuchent ; lors de l'Olympiade de Chennai en 2022, où nous avons été champions, notre équipe a également connu des matchs nuls difficiles ; l'Allemagne possède aujourd'hui une génération jeune et très forte (Keymer, les frères Svane), arrivée très bien préparée ;

  • La forme de champion de Javokhir Sindarov : Sindarov est le joueur le plus fiable de toute la compétition ; sa victoire écrasante contre un défenseur renommé comme Bluebaum montre qu'il est au sommet de sa forme mentale et tactique ;

  • Le phénomène Afruza Khamdamova : La victoire d'Afruza au 1er échiquier contre la forte Eline Roebers a considérablement remonté le moral de notre équipe féminine ; la victoire 3:1 contre une grande nation européenne comme les Pays-Bas a créé une immense opportunité pour nos femmes de monter sur le podium olympique pour la première fois de l'histoire ;

  • Le courage de l'équipe Ouzbékistan-2 : Battre l'équipe d'Angleterre menée par Michael Adams prouve la force de notre réserve et montre que deux équipes olympiques de force égale ont été formées dans notre pays ;

  • Les 3 dernières rondes — finale en or : Maintenant, notre équipe masculine doit tirer les bonnes conclusions de cette défaite et donner tout son potentiel lors des 9e, 10e et 11e rondes ; dans le système suisse, la perte de points entre les principaux concurrents permettra à l'Ouzbékistan de revenir à la première place.

La lutte continue à Samarcande et la bataille pour le titre est à son apogée !

Selon vous, l'équipe masculine d'Ouzbékistan pourra-t-elle, après cette défaite inattendue, battre tous ses adversaires lors des 3 dernières rondes et défendre son titre olympique ? Comment évaluez-vous la victoire 3:1 de nos filles contre les Pays-Bas ? Laissez vos commentaires et vos mots d'encouragement pour nos joueurs, et partagez cette analyse historique avec tous les passionnés d'échecs !

46e Olympiade d'échecsSamarcandeJavokhir SindarovAfruza KhamdamovaOuzbékistan
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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