Le flagship Motorola Signature 27 bénéficiera du support de GrapheneOS

Le prochain smartphone flagship Signature 27 de Motorola provoque un changement majeur sur le marché de la technologie mobile. Selon IXBT.com, il a été confirmé que cet appareil sera le premier smartphone en dehors de la gamme Google Pixel à prendre officiellement en charge le système de sécurité GrapheneOS. C'est ce que rapporte Ixbt.com .

Il est connu que les développeurs de GrapheneOS, l'un des forks d'Android axés sur la sécurité, avaient annoncé leur collaboration avec Motorola dès mars de cette année. Cependant, le modèle concerné était resté secret. Il est désormais clair que ce statut est réservé au nouveau flagship Motorola Signature 27.

De nouvelles normes en matière de sécurité

Jusqu'à présent, GrapheneOS ne prenait en charge que les smartphones Google Pixel, incluant les modèles du Pixel 6 au Pixel 10, ainsi que les appareils de la série « a ». La raison principale réside dans les exigences extrêmement strictes des développeurs concernant les mécanismes de protection au niveau matériel.

En particulier, la technologie Memory Tagging Extension (MTE), qui permet de détecter les erreurs mémoire en temps réel et de réduire considérablement le risque d'exploitation des vulnérabilités, est l'une des exigences clés. C'est pourquoi la compatibilité des nouveaux appareils avec le système de sécurité dépend non seulement du CPU, mais aussi de la mise en œuvre des fonctions de protection matérielle.

Capacités techniques et nouvelles opportunités

Il est intéressant de noter que, bien que les puces Tensor G6 des futurs Google Pixel 11 prennent techniquement en charge la technologie MTE, cette fonctionnalité est désactivée au niveau matériel. Par conséquent, le support officiel futur des nouveaux smartphones Pixel reste incertain. Le nouveau Motorola Signature 27, quant à lui, répond pleinement aux exigences de GrapheneOS grâce à son processeur Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 qui prend en charge nativement la technologie MTE.

Bien que le smartphone n'ait pas encore été entièrement dévoilé, certaines de ses caractéristiques avancées sont connues. L'appareil sera équipé d'un capteur principal Sony Lytia 910 de 50 MP, d'un téléobjectif périscopique de 200 MP et d'un système acoustique haute fidélité Bang & Olufsen. De plus, le fabricant promet 7 ans de mises à jour logicielles régulières pour ce modèle.

Contrairement à l'Android standard

GrapheneOS se distingue de l'Android classique par ses mécanismes de protection renforcés et l'isolation stricte des services Google. Si l'utilisateur en a besoin, il est possible d'installer les services Google Play, mais tous leurs composants fonctionnent dans un environnement isolé sans privilèges système.

Les experts soulignent que d'autres smartphones de la marque Motorola devraient bénéficier du support de GrapheneOS à l'avenir. Cependant, les auteurs du projet n'ont pas encore révélé le nom d'autres modèles spécifiques.