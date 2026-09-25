Toyota déploiera 400 000 robots dans ses usines à partir de 2028

Le géant japonais de l'automobile Toyota Motor Group investira massivement à partir de 2028 pour équiper ses usines d'une main-d'œuvre robotisée. Selon le plan, l'entreprise allouera 6,42 milliards de dollars par an à cet objectif. D'après ixbt.com, cette initiative à grande échelle devrait marquer une nouvelle étape dans l'industrie automobile, visant non seulement à accroître l'efficacité des entreprises, mais aussi à moderniser radicalement les processus de production. C'est ce que rapporte l'information d'Ixbt.com.

La nouvelle stratégie prévoit l'installation d'un total de 400 000 robots, dont 150 000 seront directement affectés aux usines d'assemblage automobile de Toyota, tandis que les 250 000 restants seront déployés dans les usines du groupe produisant des composants et des matériaux. Cette mesure est considérée comme une étape cruciale pour maintenir la supériorité technologique dans l'industrie automobile mondiale et s'adapter aux exigences modernes.

Collaboration entre humains et robots

La direction de l'entreprise a répondu aux inquiétudes concernant la suppression d'emplois dans ce processus. Hiroki Nakadzima, vice-président exécutif de Toyota, a souligné dans une interview accordée à Nikkei Asia que l'objectif principal de l'entreprise n'est pas de remplacer les humains, mais de créer un environnement où les robots et les hommes coexistent et travaillent en harmonie.

Actuellement, Toyota a commencé à introduire des robots humanoïdes nommés ELEY sur ses lignes d'assemblage. Ces appareils, qui se déplacent sur des roues, ont la capacité d'apprendre des opérateurs humains. Les employés, équipés de dispositifs spéciaux reproduisant la forme des doigts du robot, démontrent physiquement à la machine les mouvements nécessitant une motricité fine. Néanmoins, l'entreprise n'a pas encore révélé combien de robots ont été mis en service ni quelle sera la part des humanoïdes dans le parc futur de 400 000 unités.

La course mondiale à la robotisation dans l'industrie automobile

Selon la Fédération internationale de robotique , l'industrie automobile reste le plus grand consommateur de robots industriels. Rien qu'en 2024, la Chine a installé 2 millions d'unités, le Japon 450 500, tandis que les États-Unis et la Corée du Sud en ont installé respectivement 34 200 et 30 600. Cependant, miser spécifiquement sur les robots humanoïdes est une tendance relativement nouvelle.

Les fabricants espèrent que les humanoïdes pourront accomplir diverses tâches dans des ateliers adaptés aux humains et s'intégrer plus facilement au système. La société sud-coréenne Hyundai a également rejoint cette course. Elle prévoit d'introduire les robots humanoïdes Atlas, développés par sa filiale américaine Boston Dynamics, à partir de 2028. De même, les constructeurs de véhicules électriques chinois Xpeng et Nio travaillent sur leurs propres robots humanoïdes ou y investissent.

Selon les experts, des problèmes fondamentaux tels que la sécurité du travail aux côtés des humains, la rentabilité économique par rapport au travail humain et la possibilité de produire ces machines en série n'ont pas encore été entièrement résolus. Malgré cela, dans un contexte de vieillissement de la main-d'œuvre qualifiée, les syndicats continuent d'exprimer leurs préoccupations concernant les salaires et les risques de licenciements.