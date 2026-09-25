Découverte du siècle en Allemagne : 934 pièces d'argent de l'époque d'Hadrien trouvées

Dans un champ cultivé près de la ville de Wesseling, en Allemagne, l'une des découvertes les plus sensationnelles et uniques de l'histoire de l'archéologie a été faite. Oliver Riedl, un habitant local, a utilisé un détecteur de métaux pour découvrir un total de 934 deniers en argent de la Rome antique qu'il a déterrés.

C'est ce que rapportent les médias locaux allemands et le Bureau pour la protection du patrimoine archéologique de l'association régionale de Rhénanie (LVR-ABR). En raison des travaux agricoles dans le champ, le récipient original du trésor a été endommagé et les pièces se sont dispersées ; c'est pourquoi les experts ont extrait le reste avec un bloc de terre, l'examinant par rayons X dans l'atelier de restauration du Musée rhénan de Bonn.

Les analyses en laboratoire ont révélé des fragments de poterie et des restes de paille, confirmant que ces deniers avaient été cachés dans un pot tapissé de paille. Selon les experts, la pièce la plus récente du trésor date des années 124-125 après J.-C., soit sous le règne de l'empereur Hadrien. Il s'agit non seulement du plus grand trésor de pièces de l'époque d'Hadrien découvert en Allemagne, mais il est également officiellement reconnu comme la cinquième plus grande découverte de cette période à l'échelle mondiale.

Pourquoi 934 pièces d'argent ont-elles été enterrées dans un champ, à qui appartenaient les richesses des époques flavienne et hadrienne, et quels nouveaux faits ces artefacts apportent-ils à l'histoire de l'Empire romain ?

« 934 pièces d'argent, un pot en terre cuite et l'ère d'Hadrien » : 5 points clés de la découverte de Wesseling

Faits marquants de la découverte d'Oliver Riedl et des conclusions des experts :

Un trésor d'argent de 3,1 kilogrammes : Une richesse unique composée de 934 deniers romains a été extraite avec succès du champ ;

Rayons X et secret du récipient en terre cuite : Les examens au musée ont prouvé que les pièces étaient cachées à l'intérieur d'un pot en terre cuite tapissé de paille spéciale ;

Époques flavienne et hadrienne : La majorité des pièces ont été frappées entre 69 et 96 après J.-C. (dynastie flavienne), la dernière datant de 124/125 après J.-C. (règne de l'empereur Hadrien) ;

Record absolu en Allemagne : Aucun ensemble de pièces romaines de cette taille datant de cette période n'avait jamais été trouvé dans le pays jusqu'à présent ;

Top 5 mondial : Cette découverte a été reconnue comme le cinquième plus grand trésor de cette période sur notre planète.

Classification du trésor de Wesseling : Tableau des époques et paramètres techniques

Caractéristiques historiques et scientifiques des artefacts extraits :

Paramètres et critères Données officielles et indicateurs de la découverte Nombre total de pièces et poids 934 deniers en argent, poids de 3,1 kg Lieu de découverte et personne Champ près de Wesseling / Oliver Riedl (détecteur) Période de la partie principale Après J.-C. 69–96 (Dynastie flavienne) Date de la pièce la plus récente Après J.-C. 124/125 (Règne de l'empereur Hadrien) État de conservation et recherche Extrait avec un bloc de terre, radiographié et envoyé en restauration Statut international et national 1ère place en Allemagne, 5ème plus grand trésor mondial

Expertise historique et archéologique : Pourquoi ce trésor est-il inestimable ?

Conclusions des archéologues, numismates et experts en histoire romaine :

« Les économies d'un riche Romain » : 934 deniers en argent représentaient une fortune considérable, équivalente à plusieurs années de salaire d'un soldat de la légion romaine ; un officier de haut rang ou un marchand a probablement accumulé ces fonds vers 100 après J.-C. et les a cachés dans un pot avec de la paille par crainte ;

La vie militaire à la frontière allemande : Les rives du Rhin constituaient la frontière nord (Limes) où l'Empire romain affrontait les tribus germaniques ; ces pièces montrent à quel point le commerce et la circulation monétaire étaient développés dans les zones frontalières à cette époque ;

Préservation en tant que patrimoine culturel : Le fait qu'Oliver Riedl n'ait pas caché la découverte pour son profit personnel mais l'ait remise à l'inspection de l'État a permis de préserver des informations uniques pour la science ; toutes les pièces seront entièrement restaurées et exposées au musée.

Ce trésor d'argent de Wesseling a révélé la puissance de la Rome antique, ses relations commerciales et une nouvelle page de l'histoire millénaire cachée sur le sol allemand.

À votre avis, qu'est-il arrivé à l'ancien propriétaire qui a enterré ces 934 pièces d'argent — est-il mort dans un conflit militaire ou n'a-t-il pas pu revenir chercher son trésor ? Comment évaluez-vous personnellement la découverte de tels artefacts restés des millénaires dans un champ ordinaire ? Laissez vos réflexions dans les commentaires et partagez cet article fascinant sur l'histoire de la Rome antique avec tous vos proches !