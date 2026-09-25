Cristiano Ronaldo : Si le Portugal ne compte plus sur moi, je partirai

Cristiano Ronaldo a fait une déclaration ouverte sur son avenir en équipe nationale du Portugal. Il a souligné qu'il continuerait sa carrière internationale tant que le peuple lui témoignerait sa confiance.

Ronaldo a déclaré que si la partie portugaise ou le président de la fédération ne comptait plus sur lui, il serait le premier à annoncer son départ de la sélection.

« Si le Portugal ou le président ne compte plus sur moi, pas de problème, je partirai. Je serai le premier à l'annoncer. »

Cependant, le joueur a précisé que ce n'est pas le cas pour le moment et a souligné que la confiance des supporters portugais lui donne une grande motivation.

« Tout le peuple portugais compte sur moi. C'est pourquoi je continue ma carrière. »

Cette déclaration de Ronaldo a une fois de plus montré que sa carrière internationale n'est pas encore terminée. En tant que l'une des stars majeures du football portugais, il continue de viser de nouveaux objectifs avec l'équipe nationale.

Le point le plus important des propos du joueur est simple : tant qu'il y a de la confiance, Ronaldo est là.