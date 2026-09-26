L'un des plus grands scandales financiers de ces dernières années dans le football anglais a atteint un tournant décisif. Des rapports indiquent qu'un panel de trois arbitres indépendants a reconnu le club de Manchester City coupable de 114 infractions aux règles financières de la Premier League. Cette procédure judiciaire, tenue à huis clos, pourrait avoir un impact majeur sur l'équilibre économique et institutionnel du football national. C'est ce que rapporte Goal.com indique .

Selon le journal Corriere.it, la ministre britannique de la Culture et des Sports, Lisa Nandy, a souligné l'importance de clore rapidement cette affaire. Selon elle, il est nécessaire de trancher rapidement pour restaurer la confiance dans le football. La ministre a rappelé que la Premier League jouit d'une autonomie de gestion, mais que les règles établies sont obligatoires pour tous et doivent être respectées.

Le club dispose d'un délai de 14 jours pour faire appel de cette décision. Si les accusations sont maintenues, cela pourrait non seulement affecter l'avenir de Manchester City, mais aussi ouvrir la voie à des demandes d'indemnisation de la part d'autres clubs et joueurs. Cela pourrait entraîner des changements radicaux dans l'environnement concurrentiel du championnat anglais.

La réaction du fondateur de Football Leaks

Le célèbre hacker Rui Pinto est au cœur de ces révélations. Le spécialiste portugais, qui a fondé le projet Football Leaks en 2015 pour publier des documents confidentiels du monde du football international, a vu ses données analysées en collaboration avec les journalistes de Der Spiegel. Ce sont précisément ces informations qui ont joué un rôle clé dans la mise en lumière des violations financières potentielles de Manchester City.

Arrêté en Hongrie en 2019 et condamné à une peine de prison avec sursis de quatre ans pour cybercriminalité et tentative d'extorsion, Pinto a par la suite coopéré avec plusieurs autorités d'enquête européennes et a été placé sous protection spéciale. Commentant la décision concernant Manchester City, il l'a qualifiée de tournant dans l'histoire du football anglais.

Selon Rui Pinto, le club n'a pas seulement contourné les règles par des manipulations structurelles et des astuces financières, mais les a transformées en une simple formalité. Le hacker a souligné que cette situation s'opposait à toutes les tentatives visant à préserver l'intégrité de la compétition et qu'elle méritait une sanction sévère.

Dans le contexte des procédures passées et actuelles, Rui Pinto a rappelé les mots célèbres prononcés par Pep Guardiola lors de sa première conférence de presse en tant qu'entraîneur de Manchester City. Dans sa déclaration publique, il avait dit : « Attachez vos ceintures ». Cet avertissement prend aujourd'hui une signification encore plus symbolique dans le contexte des événements les plus intenses du football anglais.