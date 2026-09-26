Les billets pour le match d'adieu de Messi avec l'Argentine vendus en 90 minutes

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Les billets pour le match d'adieu de Messi avec l'Argentine vendus en 90 minutes

De Lionel Messi, Les billets pour le match d'adieu de l'équipe nationale d'Argentine se sont vendus en moins de deux heures. C'est ce qu'ont rapporté les médias argentins.

L'Argentine affrontera le Bénin lors d'un match amical le 6 octobre au stade Monumental de Buenos Aires. Ce match devrait être le dernier de Messi avec l'Albiceleste. Le président de l'Association du football argentin, Claudio Tapia, a également présenté cette rencontre comme le match d'adieu de Messi.

La vente des billets a débuté le 24 septembre. Selon les médias locaux, toutes les places disponibles ont été vendues en environ 90 minutes. Peu après l'ouverture de la billetterie, une forte affluence a été observée sur la plateforme.

Le stade Monumental peut accueillir près de 85 000 spectateurs. Cependant, le nombre de billets mis en vente est estimé à environ 80 000 selon diverses sources.

Âgé de 39 ans, Messi, avec l'Argentine, a fait ses débuts en équipe nationale en 2005. À ce jour, il a marqué 125 buts en 207 sélections. Le match contre le Bénin le 6 octobre devrait être sa 208e apparition sous le maillot national.

Messi avait annoncé en août sa décision de mettre fin à sa carrière internationale avec l'Argentine. Suite à cela, l'Association du football argentin l'a convoqué pour participer à ce match d'adieu.

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