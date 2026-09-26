Des coqs « bodybuilders » attirent l'attention au Vietnam

·12·Monde
Des coqs « bodybuilders » attirent l'attention au Vietnam

Une vidéo montrant des coqs aux pattes extrêmement épaisses et au corps robuste est devenue virale sur les réseaux sociaux, captivant les internautes.

Les oiseaux de la vidéo appartiennent à la race Ga Dong Tao, dont la caractéristique principale est d'avoir des pattes beaucoup plus grandes et épaisses que la normale. Cette race est originaire de la commune de Dong Tao, dans la province de Hung Yen, au nord du Vietnam. Dong Tao est un grand village vietnamien où les combats de coqs sont pratiqués depuis l'Antiquité.

Les pattes des coqs Ga Dong Tao diffèrent de celles de nombreuses autres races de poulets non seulement par leur apparence, mais aussi par leur structure osseuse et musculaire. Des études ont révélé que les os du tibia et le système musculo-tendineux qui y est attaché sont nettement plus volumineux.

Cette race est appréciée au Vietnam non seulement pour son apparence inhabituelle, mais aussi pour sa viande. Les poulets Ga Dong Tao sont liés aux traditions locales et à des plats spéciaux, et sont parfois vendus à des prix élevés.

Le poids des coqs Ga Dong Tao est généralement beaucoup plus important que celui des poulets domestiques ordinaires. C'est pourquoi les photos et vidéos montrant leur corps massif et leurs pattes gigantesques suscitent souvent l'intérêt sur Internet.

Ga Dong TaoDong TaoVietnamCoqVolaille
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«ZAMIN.UZ» rédacteur

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