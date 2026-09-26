Une faille de sécurité dangereuse découverte sur les smartphones OnePlus et Oppo

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Une faille de sécurité dangereuse découverte sur les smartphones OnePlus et Oppo

Le chercheur en cybersécurité Rasmus Moorats a identifié deux vulnérabilités critiques dans le logiciel système des smartphones OnePlus et Oppo, permettant à de simples applications APK d'obtenir des privilèges root complets. Selon ixbt.com, la cause principale du risque réside dans le fait que le logiciel malveillant pouvait contourner le système de sécurité Android sans nécessiter d'autorisations spéciales pour son exécution. C'est ce que rapporte Ixbt.com.

Selon les résultats de l'étude, la première faille était cachée dans le service système AtlasService, qui fait partie d'OxygenOS. Ce service permettait à une application installée d'exécuter des commandes au nom de l'UID 0, c'est-à-dire un utilisateur avec des privilèges root complets. Néanmoins, au stade initial, les capacités de l'attaquant étaient limitées par les mécanismes de sécurité SELinux.

Cependant, la deuxième vulnérabilité a été découverte dans le service OplusLogCore, qui a permis de contourner précisément ces restrictions. Le spécialiste a réussi à utiliser ce service pour lancer une commande disposant de l'ensemble complet des capacités Linux. La combinaison des deux erreurs a créé une chaîne d'élévation de privilèges parfaite, permettant de sortir complètement du modèle de sécurité standard de la plateforme Android.

Tests pratiques et couverture des appareils

Pour tester le mécanisme d'attaque en pratique, Rasmus Moorats a créé un fichier APK simple ne nécessitant aucune autorisation supplémentaire. Les développements initiaux et le processus de test ont été effectués sur un smartphone OnePlus 12. Ensuite, le chercheur a installé le même fichier APK sur un appareil OnePlus 15 sans aucune modification.

L'exploit a été exécuté avec succès dès la première tentative. Cela a clairement démontré que ces vulnérabilités ne sont pas présentes uniquement sur un seul modèle, mais sur plusieurs générations d'appareils et différentes versions de logiciels.

Réaction du fabricant et mesures de sécurité

Le chercheur a officiellement informé OnePlus des problèmes découverts en avril de cette année. En mai, le fabricant a confirmé les failles de sécurité et a déclaré qu'elles affectaient de nombreux smartphones OnePlus et Oppo dotés de différentes versions de logiciels. Néanmoins, la liste complète des modèles et firmwares potentiellement vulnérables n'a pas été communiquée.

Actuellement, les deux vulnérabilités ont été entièrement corrigées sur le smartphone OnePlus 15. La mise à jour OxygenOS 16.0.10.500(EX01), lancée en août, a résolu le problème de sécurité. Cependant, il reste incertain si tous les autres types d'appareils OnePlus et Oppo exposés ont reçu les mêmes correctifs.

OnePlusOppoAndroidSécuritéVulnérabilité
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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