Une canette d'eau gazeuse froide augmente les performances de l'iPhone 18 Pro de 25 %

À une époque où les smartphones modernes deviennent de plus en plus puissants, leur efficacité lors de charges de travail prolongées se heurte souvent au problème de la surchauffe. Selon Ixbt.com, une expérience inhabituelle menée par le développeur et passionné Matt Birchler a montré qu'un refroidissement externe supplémentaire peut considérablement étendre les capacités des appareils phares. En utilisant une simple canette d'eau gazeuse froide au lieu de ventilateurs spéciaux, il a réussi à augmenter les performances à long terme de l'iPhone 18 Pro de 25 %. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Au cours de l'expérience, l'expert a testé les capacités du processeur Apple A20 Pro. Un processus de transcription complexe et long a été choisi comme tâche principale. Les tests initiaux ont été effectués sans aucune mesure de refroidissement supplémentaire. En conséquence, lors du premier lancement, l'iPhone 18 Pro a traité 447,9 mots par seconde, mais après des processus répétés, les indicateurs ont commencé à chuter brusquement.

Throttling et problème de chaleur

Il s'est avéré qu'entre la septième et la vingtième tentative environ, la vitesse de traitement s'est stabilisée autour de 320 mots par seconde. La raison principale est la surchauffe du processeur lors d'une charge intensive et l'activation du mécanisme de throttling. L'appareil est obligé de réduire automatiquement les fréquences pour maintenir la température des composants internes dans des limites sûres et éviter la surchauffe.

Pour éviter ce problème, Matt Birchler a pris une canette d'eau gazeuse La Croix fraîchement sortie du réfrigérateur et l'a placée directement sur le panneau arrière de l'iPhone 18 Pro. Ensuite, il a redémarré la série initiale de 20 tests. Curieusement, le résultat du premier cycle était légèrement inférieur à celui sans refroidissement — 429,5 mots par seconde.

Stabilité des performances

Cependant, lors des lancements suivants, le gadget refroidi a pu maintenir ses hautes performances beaucoup plus longtemps. Tout au long de la série de tests, la moyenne était de 400,4 mots par seconde. Par rapport aux résultats précédents de l'appareil surchauffé, cela représente une augmentation d'environ 25 %.

Cette expérience a confirmé que le processeur Apple A20 Pro, s'il est protégé contre la surchauffe inutile, peut fonctionner beaucoup plus rapidement et de manière plus stable lors de calculs lourds et de tâches prolongées. Bien qu'une telle méthode soit peu pratique dans la vie quotidienne, elle a clairement montré que le véritable potentiel des processeurs mobiles est limité par les contraintes thermiques.