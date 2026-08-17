Un immense ascenseur de 288 mètres construit en Chine

Un immense ascenseur de 288 mètres a été mis en service dans le village isolé de Nichjuhe, dans la province chinoise du Yunnan. Cet ouvrage facilite non seulement la vie des touristes, mais permet aussi aux enfants vivant au pied de la montagne de se rendre à l’école et d’en revenir beaucoup plus facilement.

Le nouveau « Fuyao Ladder » a été construit à côté du « Qingyun Ladder » de 268 mètres, édifié en 2022. Auparavant, les enfants du village devaient gravir à pied des sentiers de montagne escarpés et difficiles pour rejoindre leur école. Dans certains cas, le trajet durait près de trois heures.

Le village se trouve au fond d’une gorge, tandis que la Guanzhai Primary School est située au sommet de la montagne, à environ 1 650 mètres d’altitude. Les élèves âgés de 6 à 15 ans devaient monter et descendre la montagne une fois tous les dix jours.

Désormais, les enfants parcourent d’abord une courte distance en bus avant d’atteindre l’ascenseur. Surnommé le « bus scolaire dans le ciel », celui-ci les transporte en quelques minutes jusqu’à une plateforme au sommet de la montagne. Ils rejoignent ensuite l’école en environ cinq minutes grâce à un téléphérique.

Le nouvel ascenseur mesure 288 mètres de haut et possède des parois en verre transparent offrant une vue à 360 degrés. L’installation se déplace à une vitesse de 5 mètres par seconde. Les deux ascenseurs peuvent transporter au total 1 200 personnes par heure.

Le projet a également permis d’augmenter le nombre de touristes visitant la région. La capacité d’accueil quotidienne est passée de 4 000 à 15 000 visiteurs.

La Chine est également célèbre pour Bailong , l’ascenseur extérieur le plus haut du monde. Il s’élève à 326 mètres le long d’une falaise et parcourt cette distance en environ une minute et demie.

Cependant, l’importance principale de cette nouvelle installation à Nichjuhe ne réside pas dans sa hauteur. L’essentiel est qu’elle permet aux enfants de ce village isolé de rejoindre l’école plus sûrement et plus rapidement, sans marcher pendant des heures sur des sentiers escarpés.