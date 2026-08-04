Une table de billard sans poches, célèbre au Vietnam, intrigue les internautes

Des vidéos montrant une table de billard sans poches ont suscité l’intérêt de nombreux internautes. Ce jeu s’appelle le billard carambole, plus précisément le billard à trois bandes.

Il n’y a pas de poches pour faire tomber les billes comme au billard traditionnel. Le jeu utilise trois billes, blanche, jaune et rouge. Le joueur doit toucher les deux autres billes avec sa propre bille.

Toutefois, pour que le coup soit comptabilisé, la bille doit toucher au moins trois fois les bandes de la table avant d’atteindre les billes adverses ou entre les contacts. Le billard carambole exige donc des calculs précis, un choix judicieux des angles et un bon contrôle de la puissance du coup.

Ce sport est particulièrement populaire au Vietnam. Après la diffusion de ces vidéos sur les réseaux sociaux, de nombreuses personnes s’intéressent aux règles du billard sans poches.