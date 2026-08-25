55 000 dollars versés pour chaque enfant né

Le gouvernement de Singapour a annoncé un nouveau paquet de mesures visant à encourager les familles à avoir des enfants, en raison de la baisse constante du taux de natalité dans le pays. Dans le cadre du nouveau programme, une aide financière d'environ 70 000 dollars de Singapour, soit environ 55 000 dollars américains, sera fournie pour chaque enfant jusqu'à ses 17 ans. C'est ce qu'a rapporté le Financial Times.

Selon le nouveau paquet, 10 000 dollars de Singapour seront versés à la naissance de l'enfant. Une somme équivalente sera allouée pour ses études ultérieures. Le reste sera versé progressivement à différentes étapes de la croissance de l'enfant.

Par cette approche, le gouvernement vise à fournir aux familles un soutien économique à long terme, non seulement au début de la vie de l'enfant, mais aussi tout au long de son éducation et de son passage à l'âge adulte.

En outre, les paiements pendant le congé parental seront étendus pour les familles nombreuses. Il est prévu qu'une plus grande partie des coûts supportés par les employeurs soit couverte par l'État. Il est également envisagé d'élargir les possibilités pour les familles avec enfants d'acheter leur premier logement via un programme préférentiel.

Il est noté que le taux de natalité à Singapour a atteint un niveau record l'année dernière. Le nombre d'enfants par femme était de 0,87. En 2024, ce chiffre était de 0,97.

Les démographes soulignent que pour maintenir la population naturellement stable, sans compter la migration, le taux de natalité doit être d'environ 2,1. Parallèlement, le vieillissement de la population devient l'un des problèmes démographiques graves auxquels Singapour est confronté.

Selon les critères de l'ONU, si plus de 21 % de la population est âgée de 65 ans ou plus, le pays est considéré comme une « société super âgée ». Singapour devrait atteindre ce stade cette année.

Dans le même temps, le Premier ministre Lawrence Wong a déclaré que, malgré les mesures prises par le gouvernement, il est peu probable que le taux de natalité atteigne le niveau nécessaire pour maintenir naturellement la population stable.

Il a souligné que si le pays ne comptait que sur les naissances pour la croissance démographique, le nombre de citoyens singapouriens diminuerait, la population vieillirait plus rapidement et la part des jeunes devant soutenir la génération âgée diminuerait.

C'est pourquoi le gouvernement de Singapour souhaite également poursuivre sa politique d'immigration afin d'assurer la croissance démographique. Cependant, il a été souligné que les nouveaux arrivants seront acceptés à un rythme contrôlé et stable, et que les Singapouriens resteront la composante principale de la population du pays.