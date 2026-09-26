La blessure de Kylian Mbappé n'est pas grave et il sera présent pour le Clásico

Les supporters et le staff technique du Real Madrid peuvent souffler : la blessure au genou contractée par la star de l'équipe, Kylian Mbappé, lors de la trêve internationale est moins grave que prévu. Comme le rapporte Goal.com, l'attaquant français devrait être opérationnel pour le premier Clásico de la saison face au FC Barcelone, mettant fin aux inquiétudes au sein du club madrilène. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte. indique.

Rappelons que lors du match de l'équipe de France en Ligue des Nations, le joueur de 25 ans avait dû quitter le terrain prématurément. Après la rencontre disputée à Kocaeli, la crainte principale était une rupture grave des ligaments du genou. Cependant, les examens médicaux approfondis effectués à son retour à Madrid ont confirmé que le pire scénario avait été évité.

Diagnostic médical et temps de récupération

Selon le communiqué officiel du Real Madrid, une élongation de la capsule postérieure du genou gauche a été diagnostiquée. Ce type de blessure nécessite généralement une période de convalescence de 10 à 12 jours. Les médecins prévoient un retour progressif pour l'attaquant, qui a déjà inscrit 8 buts en 8 matchs depuis le début de la saison.

Compte tenu du timing de la blessure, il est presque certain que Kylian Mbappé manquera le match de Liga contre Villarreal et le déplacement en Ligue des Champions face à la Roma. Néanmoins, il existe une grande confiance quant à son rétablissement complet avant le choc de fin octobre.

Une nouvelle importante avant le Clásico

Le premier affrontement de la saison entre le FC Barcelone et le Real Madrid est prévu le 25 octobre au stade Spotify Camp Nou. Avec près d'un mois devant lui avant ce match et une évolution positive de sa récupération, le staff technique n'aura pas besoin de modifier ses plans tactiques.

Au sein du camp de l'équipe de France, la situation semblait initialement très préoccupante. Zinedine Zidane, qui vient de prendre les rênes de la sélection, s'était montré très inquiet après avoir vu son leader boiter peu après avoir inscrit le but de la victoire. Par la suite, la Fédération Française de Football a autorisé le joueur à ne pas participer aux matchs contre la Belgique et l'Italie pour retourner se faire soigner en Espagne.

Kylian Mbappé avait déjà été gêné par des problèmes au genou la saison dernière. C'est pourquoi le staff médical du Real Madrid traite sa santé avec la plus grande prudence et prévoit de l'intégrer aux entraînements collectifs sans précipitation. Il s'agit de la décision la plus sage pour le club avant le derby madrilène et d'autres échéances cruciales.