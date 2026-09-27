Les premiers rendus du smartphone Huawei Mate 90 RS Ultimate Design ont été publiés

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Les premiers rendus du smartphone Huawei Mate 90 RS Ultimate Design ont été publiés

Les premières images du futur fleuron de Huawei, le modèle Mate 90 RS Ultimate Design, ont été dévoilées au grand public. Selon le site Ixbt.com, ces nouveaux rendus ont été spécialement créés à partir de photos d'un smartphone confidentiel aperçu entre les mains de Richard Yu, responsable de l'activité grand public de l'entreprise, permettant ainsi de se faire une première idée du design de l'appareil. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Il est bien connu que les fuites d'informations précédant le lancement de smartphones phares suscitent un grand intérêt chez les passionnés de technologie. En particulier, la série RS Ultimate Design de la marque Huawei, qui incarne les technologies les plus coûteuses et avancées, s'est toujours distinguée par son design unique. Les images diffusées du nouveau modèle montrent que, cette fois-ci, les ingénieurs et les designers ont procédé à des changements radicaux.

Changements radicaux de design et boîtier bicolore

Selon les informations du site, la caractéristique principale et la plus frappante du futur Huawei Mate 90 RS Ultimate Design est son panneau arrière bicolore. Alors que les générations précédentes de Mate RS Ultimate Design étaient principalement commercialisées avec des boîtiers monochromes, une approche différente semble avoir été adoptée pour ce nouveau fleuron.

La partie supérieure du boîtier du nouveau smartphone est réalisée dans un ton rouge très saturé et vif, tandis que la partie inférieure est recouverte d'une teinte nettement plus claire. Cette combinaison de couleurs confère à l'appareil une apparence plus attrayante et moderne, le distinguant clairement des autres concurrents haut de gamme du marché.

Bloc photo et mises à jour techniques attendues

Parmi les autres changements esthétiques, il convient de souligner la forme du module photo. Selon la source, le bloc caméra de l'appareil conserve sa forme octogonale. Parallèlement, il intègre quatre bandes disposées en diagonale, rappelant le design du modèle de 2025.

Selon les prévisions des experts et des analystes, le Huawei Mate 90 RS Ultimate apportera également d'autres changements techniques importants par rapport à la génération précédente. Notamment, le retour du panneau arrière en céramique, très apprécié des utilisateurs, est attendu. De plus, on suppose que les performances de la plateforme matérielle de l'appareil ont été considérablement augmentées, garantissant une grande vitesse dans l'exécution des applications mobiles et des tâches modernes.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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