Lamine Yamal marque un but rapide contre l'Angleterre à Wembley

L'équipe nationale d'Espagne a pris l'avantage dès les premières minutes du match contre l'Angleterre au stade de Wembley. Selon Goal.com, le début de la rencontre a été très favorable aux Espagnols, Lamine Yamal profitant d'une erreur adverse pour ouvrir le score. Les hôtes se sont retrouvés en difficulté en raison de fautes défensives grossières. C'est ce que rapporte Goal.com .

Dès la deuxième minute, le défenseur central Marc Guéhi a trop gardé le ballon près de sa propre surface. Vigilant, Lamine Yamal a récupéré le cuir, a progressé vers le but et a décoché une frappe précise qui a heurté l'intérieur du poteau avant de finir au fond des filets. Ce but rapide a eu un impact majeur sur le cours du match.

Statistique historique et erreurs défensives

Selon les statistiques d'OptaJoe, ce but inscrit par Lamine Yamal est le troisième plus rapide encaissé par l'Angleterre à domicile, au stade de Wembley. Les records négatifs restent détenus par les buts marqués dès la première minute par la Hongrie en 1953 et l'Écosse en 1957.

Malgré cela, l'Espagne aurait pu alourdir le score dans la première demi-heure. Cependant, l'attaquant Ferran Torres a manqué plusieurs occasions nettes. Notamment, bien qu'il ait marqué sur une passe de Fabián Ruiz, l'arbitre a signalé une position de hors-jeu et le but a été annulé.

Les occasions manquées de Torres

Peu après, sur une superbe passe de Yamal, Ferran Torres s'est retrouvé à nouveau en position idéale. Jarell Quansah a commis une erreur de placement en défense, couvrant Torres. Cependant, le gardien anglais James Trafford a repoussé la frappe de l'attaquant du pied, sauvant son équipe d'un but certain.

À la 27e minute, Rodri a délivré une passe en profondeur exceptionnelle depuis le milieu de terrain. Profitant encore d'une erreur défensive, Ferran Torres s'est retrouvé en face-à-face, mais a manqué sa frappe, envoyant le ballon au-dessus de la barre transversale. Ces situations ont empêché l'Espagne d'accentuer son avance.

Le staff technique de l'Angleterre doit corriger d'urgence les lacunes défensives pour éviter une lourde défaite. L'Espagne, quant à elle, espère que les occasions manquées par Torres ne leur coûteront pas cher en fin de match. La suite de la rencontre suscite un grand intérêt chez les fans et les experts.