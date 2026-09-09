Un pêcheur secouru vivant après huit jours dans l'océan

Un pêcheur au Mexique a été secouru vivant après être resté seul sur un petit bateau dans l'océan Pacifique pendant huit jours. Héctor Márquez Martínez, connu sous le nom de « Chiko » par ses proches, a disparu après avoir pris la mer pour pêcher au large de Puerto Ángel, dans l'État d'Oaxaca.

Il « Josmarcito » était parti sur son petit bateau et devait revenir en quelques heures. Cependant, l'absence de retour d'Héctor a profondément inquiété sa famille, déclenchant ainsi les recherches.

Les opérations de recherche ont mobilisé ses proches, des pêcheurs locaux, des bénévoles ainsi que la Marine mexicaine . Héctor a disparu le 31 août et a été retrouvé huit jours plus tard, le dimanche 6 septembre.

Il a été repéré à 260 milles marins, soit environ 299 milles au sud de Huatulco, par l'équipage d'un cargo en transit. Les membres de l'équipage ont réussi à établir un contact avec le pêcheur en détresse.

L'équipage lui a fourni de la nourriture, de l'eau potable et du carburant, et a transmis les coordonnées de sa position aux autorités compétentes. Malgré sa découverte, l'épreuve du pêcheur n'était pas terminée.

Il a été rapporté que, en raison de problèmes de communication, il n'a pas été possible de le transférer immédiatement à bord du cargo, selon Need To Know.

Le secrétaire du gouvernement d'Oaxaca, Jesús Romero López, a annoncé que les opérations de sauvetage se poursuivaient pour mettre Héctor en sécurité.

Finalement, un résultat décisif a été obtenu le 7 septembre. Le navire ARM « Monte Albán » de la Marine mexicaine a atteint le bateau d'Héctor et a mené l'opération de sauvetage.

La Marine a indiqué que l'ARM « Monte Albán » a localisé le petit bateau, secouru le pêcheur sain et sauf et l'a transféré à bord.

Le plus surprenant est que, malgré huit jours d'errance dans l'océan, son état était stable . Il souffrait de déshydratation et a reçu les soins médicaux nécessaires de la part du personnel de santé de la Marine.

Ainsi, Héctor Márquez Martínez, dont la famille craignait le pire, a été sauvé vivant après huit jours d'une terrible épreuve. Il est actuellement sous surveillance médicale et son état est jugé stable.