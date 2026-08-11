En Inde, des habitants détruisent un transformateur après la mort d’une vache électrocutée

·75·Monde
En Inde, des habitants détruisent un transformateur après la mort d’une vache électrocutée

Dans un village indien, une vache a été tuée par une puissante décharge électrique provenant d’un transformateur. En Inde, la vache est vénérée comme un animal sacré, mais elle constitue aussi une source de subsistance essentielle pour de nombreuses familles. L’incident a donc suscité une vive indignation parmi les habitants.

Mécontents de la négligence du réseau électrique, les villageois se sont rassemblés sur les lieux et ont attaqué le transformateur. La foule en colère a endommagé des poteaux électriques et le transformateur, privant ainsi toute la zone d’électricité.

Lorsque la situation s’est aggravée, des policiers sont arrivés sur les lieux. Les forces de l’ordre ont calmé la foule et pris le contrôle de la situation.

Selon les informations disponibles, l’entreprise d’électricité s’est engagée à réparer le transformateur endommagé et à indemniser le propriétaire de la vache morte pour les dommages subis.

Inde
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